İçişleri Bakanı Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da düzenlenen "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı"nın ardından, AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, milletin 10 yılda bir yapılan darbelerle adeta şoklamaya çalışıldığına işaret ederek, korku siyaseti ve bölünme paranoyalarının yanı sıra vesayet kurumlarıyla bu ülkeyi dizayn etmeye çalışanların sadece tek bir yere giremediklerini, oranın da milletin gönlü olduğunu vurguladı.

Bütün planlara ve kurulan tezgahlara karşı milletin çok basit bir çözüm ürettiğini anlatan Bakan Soylu, "Kendisine demokrasi öğretmeye çalışanlara çok basit bir cevap verdi. 3 Kasım 2002'de mührü AK Parti'ye vurdu ve sandığa attı. 50 gramlık oy pusulasıyla birlikte bu millete tezgah kuranlara, bu milletin yarına ait özgürlüğüne, hürriyetine, zenginliğine ve ekonomisinin büyümesine kast edenlere cevabı hemde basit bir şekilde verdi." ifadelerini kullandı. "İçinde bulunduğumuz sistem darbeler üretiyor" İçinde bulundukları sistemin darbeler ürettiğini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sistemin devam etmesini savunanlar, aynen bunun devam etmesini istiyorlar. 15 Temmuz akşamı saat 20:00'de Hakkarili gençler bakanlığımızdaydı. Ben yarım saat, bir saat sonra bu ülkede bir darbe olacağını düşünmüyorum. Bu darbelerin içinde yaşamış bir ailenin mensubu olarak darbe olacağını hiç düşünmüyorduk. Hangi biriniz 15 Temmuz akşamı birtakım ihanet gruplarının bu ülkenin yarınlarına ve bu ülkenin sevgilisi olan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir darbe girişimi içerisinde olduğunu düşünür. 28 Şubat'ı hepimiz hatırlıyoruz. İktidar dolu dizgin gidiyordu. Hangi birimiz 27 Şubat günü 28 Şubat'ta böyle bir tabloyla karşılaşabileceğini ve yeniden Türkiye'nin birtakım zulümlerle bir takım ayrımlarla karşı karşıya kalabileceğini düşünüyorduk. Hiçbirimiz. Bilmelisiniz ki bizim annelerimiz, babalarımız 26 Mayıs akşamı o milletin o gün ki sevgilisi olan Menderes'in idama gidecek yolculuğa çıkacağını düşünmemişti. 71 aynısıydı, 80 aynısıydı. 27 Nisan aynısıydı. Gezi olayları da aynısıydı." "Hadi et de göreyim şimdi özerklik" Bu sistemin milleti sürekli mahkum etmeye çalışan bir sistem olduğuna dikkati çeken Soylu, "Bu millet bu sistemin bedelini ödedi. Ne zaman ki Recep Tayyip Erdoğan denilen bu milletle beraber hareket eden anlayış çıktı, bilmenizi istiyorum ki onu da devirmeye, ona da oyun kurmaya, ona da kumpas kurmaya çalıştılar. Ama bu millet bırakmadı. Şimdi diyorlar ki bu devam etsin. Ne olacak? Bir ekonomik kriz olursa yine bunların ayağına çelmeyi takarız. Türkiye'de 7 Haziran'ı hatırlayın. O terör örgütünün uzantılarının, siyasi uzantılarının o afralarını, tafralarını, şımarıklıklarını. 'Özerklik ilan edeceğiz', hadi et de göreyim şimdi özerklik." şeklinde konuştu. "Bütün çalışmamızın gayesi ve gayreti odur" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine bir annenin, "Allah'ını seversen bunlar kızımı dağa götürmeye çalışıyorlar. Sen devletin adamısın, benim kızımın okul okuması lazım, bunu gerçekleştirmezsen iki elim yakanda olsun." dediğini belirterek, "Bugün bütün çalışmamızın gayesi ve gayreti odur. O annenin çocuğunu okula götürebilmek ve onu terör örgütünden kurtarabilmektir." dedi. "Yeni Türkiye'de millet var" Soylu, AK Parti'nin Türkiye'yi kutuplaştırdığı yönünde söylemler olduğuna da değindi.

AK Parti'nin girdiği ilk genel seçimde yüzde 34 olan oylarını bugün yüzde 50'nin üstüne çıkardığını anımsatan Soylu, şunları kaydetti:

"Peki CHP ne yaptı? Daha hiç iki adım, üç adım ileri atamadı. Çünkü ihtiyacı yok. Çünkü ağababaları tepside onlara iktidar sundular. 'Sizin oya ihtiyacınız yok, sizin millete ihtiyacınız yok, sizin köylüye ihtiyacınız yok, sizin esnafa ihtiyacınız yok, sizin insanlara ihtiyacınız yok; biz size iktidarı veririz' dediler. O eski Türkiye'deydi. Yeni Türkiye'de millet var, millet var, millet var.

AA