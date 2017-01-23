İçişleri Bakanlığı'ndan terörle mücadele bilançosu

Yurt genelinde geçen hafta güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 228 operasyon gerçekleştirildi, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 372 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında bir terörist ölü ele geçirildi, bir terörist yakalandı.

21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 33 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonlarda 5'i ölü, biri yaralı, 4'ü sağ ve 11'i teslim olan 21 terörist etkisiz hale getirildi



EYP VE MAYIN İMHA EDİLDİ

Operasyonlar kapsamında teröristler tarafından Bitlis, Diyarbakır, Şırnak ve Tunceli'de kullanılan 48 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 4 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Ayrıca, patlayıcı yapımında kullanılan 573 kilogram madde ile 7 el bombası, çeşitli çaplarda, 24'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 50 silah ele geçirildi.

YAKALANAN 572'Sİ TUTUKLANDI

Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları değerlendirilerek gözaltına alınan 75 şüpheliden biri, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda yakalanan bin 218 zanlıdan 572'si tutuklandı.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 11 ilde 21 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 80 ton 311 kilogram esrar, 166 kilogram eroin, 3 bin 917 uyuşturucu hap, bir kilogram metamfetamin, bir kilogram kannabinoid (bonzai), 270 Hint keneviri, 2 milyon 182 bin 245 adet kaçak sigara ve 50 bin 413 litre akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 748 şüpheliden 42'si tutuklandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 101'i denizlerde olmak üzere bin 561 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 46 zanlıdan 10'u tutuklandı.