“İhtiyaç sahiplerinin yanında olacağız”

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerin ülkeye, Kayseri’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vatandaşların gelinen süreci değerlendirip, mevcut iktidara bir ders vereceğini belirten Ataş, “Biz seçim süreci içerisinde projelerimizi vatandaşımıza anlattık. İmkanlar çerçevesinde ulaşabildiğimiz her yere gitmeye çalıştık. Vatandaşımızla dertleştik, sorunları çözeceğimizin sözünü verdik. Ülkenin rahat nefes alması için değişim şart. Çünkü 17 yılın sonunda vatandaş tanzim kuyruklara mahkum edildi. Ekonomik sıkıntılarla baş başa bırakıldı. Şimdi ne vatandaşın halini soran var, ne de dertlere çözüm üreten. Varsa, yoksa koltuk bekaları. Biz koltuklarımızı terk etmeyelim de vatandaş ne olursa olsun düşüncesindeler. İşte bu yanlışlara dur demek için, iktidara bir ders vermek için yerel seçimler önemli. Vatandaşlarımızı yaşadıkları sıkıntıları göz önünde bulunduracak ve sandıkta bir ders verecektir. İktidarda bu dersin ardından şapkasını önüne koyup, yaptığı yanlışları gözünün önüne getirecek ve vatandaşın cevabından ders çıkaracaktır” diye konuştu.





“Siftahsız dükkan kapatan esnaf için, geliri olmayan yoksul için, genç işsizlerimiz için, öğrencilerimiz için, herkes için projelerimiz hazır” diyen Ataş, şunları söyledi: “Hemşehrilerimiz yıllardır yönetenlerin ilgisizliklerinden, sorunlara kayıtsız kalışlarından şikayetçiler. Mevcut durumdan pazarcı esnafımız şikayetçi, vatandaşımız şikayetçi. Görüyoruz ki, hep söylediğimiz gibi beka sorunu değil, insanımızın geçim sorunu var. Söz verdik istihdam odaklı olmayan hiçbir projeye imza atmayacağız, şehrimizin refah düzeyini artırmak için gece gündüz çalışacağız. Söz verdik hiçbir mahallemizi, ilçemizi ayırt etmeden, topyekün kalkınmayı gerçekleştireceğiz. Birilerinin değil, herkesin belediyesi olacağız. Belediyemizi birlikte yöneteceğiz.”







“Biz vatandaşımızın sorunlarını biliyoruz, bu sorunların çözümünü biliyoruz” diyen İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, “Söz verdik 1 Nisan’dan sonra sorunları çözeceğiz. İhtiyaç sahiplerinin yanında olacağız. Gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit edip, kent kartları vasıtasıyla yardımlarımızı nakdi olarak yapacağız. Bir elin verdiğini, diğer el görmeyecek. İş gücü ve sağlıklı olan vatandaşlarımızı önce eğitecek sonra iş sahibi yapacağız. Toplumun her kesimi ile bir arada olacağız ve birlikte düşünüp, ortak akılla sorunlara çözün getireceğiz” dedi.







“Suriyeliler konusunda da tavrımız net, duruşumuz net” ifadelerini kullanan Ataş, “Elbette ihtiyaç sahiplerine destek vermeliyiz, sahip çıkmalıyız, ama artık yeter. Suriyeliler için de en uygun olanı ülkelerine geri dönmeleridir. Bu konuda biz bu ülkenin kaynaklarının Suriyelilere değil, işsiz gençlerimize harcanması gerektiğini düşünüyoruz. ‘Suriyelileri avantaja çevireceğiz’ diyenlere de eğer bir avantaj varsa, bu avantaj kendi insanımıza sağlanmalıdır diyoruz” dedi. Kurumsal





