İki yüzlü batı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen doğalgaz temel atma töreni katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, hizmet kapsamında 220 kilometre boru döşeneceğini ve 40 milyon lira harcanacağını söyledi.

Şimdiden hayırlı olmasını dileyen Özhaseki, AK Parti iktidarı olarak 15 yıldır iş başında olduklarını anımsattı. Bu 15 yıl içerisinde cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarına imza attıklarını belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Ne kadar cumhuriyet tarihinin birikmiş sorunu varsa hasır altına sürülmüş, sonra açığa çıkarak canavar gibi karşımıza duran belalı işi varsa Allah'a hamdolsun hepsinin üstüne gittik, hepsini de hallettik. Bundan sonra ortaya çıkacak sorunlar karşısında çok güçlüyüz ve bu sorunları da çözebilecek irademiz var. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, geriye doğru bakıldığı zaman 2002'den bu tarafa ekonomide dibe vurmuş binbir sıkıntılarla uğraşan Türkiye'den bugün kasasında paraları olan dünyanın bir çok yerinde baskı yediği halde dimdik duran bir ülke haline geldik. Yatırım üstüne yatırım yapıyoruz. O şirketlerin bir kısmı finans kuruluşları, Türkiye'yi zayıflatma çabasında gözükseler de kalkınmada son çeyrekte yine Avrupa birincisiyiz. İhracatta geçen ay rekor kırdık. Gerek ulaşımda, gerek sağlıkta, gerek enerjide aklınıza gelebilecek her alanda doğrusu Türkiye'de çok büyük işler yaptık. Sonra bir taraftan da Türkiye'nin başının belası olan vesayet rejimini çökerttik. İnançlarımız üstündeki baskıları da kaldırdık."

Özhaseki, üzerinde yaşadıkları Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olduğunu ifade etti.

“Evimize şehitlerimiz sayesinde rahatça gidip geliyoruz”

Burasının aynı zamanda binbir türlü zorluğu olan bir coğrafya konumunda bulunduğuna ve etraflarının adeta ateş çemberi oluğuna işaret eden Özhaseki, "Ülkeler idare edilemiyor, paramparça. Biz, Allah'a hamdolsun ayaktayız, işimize bakıyoruz, önümüze bakıyoruz ve gelişmeye de devam ediyoruz, büyümeye de devam ediyoruz. Son bir yıl içinde uğraştığımız işlere baksanıza PKK diye bir bela, bazıları moda olarak ne olsa AK Parti'nin ürettiği bir sorunmuş gibi bahsediyor. El insaf, bu PKK belası 40 yıldır var başımızda. Devlet olarak mücadele ettik, hükümetler olarak değil devlet olarak, devlet aklını kullandık burada. Hükümetler de elbetteki onun bir parçasıydı. Şimdi son 1,5 yıl içerisinde o azmış, çukurlar kazarak, öz yönetim ilan ederek bu ülkeyi bölmeye çalışan, paçavraları bayrak diye sallayan adilere en iyi cevabı biz verdik. Onları hep çukurlara doldurduk. Binlere militanları etkisiz hale geldi, hamdolsun. Elbette şehitler verdik, içimiz yanıyor. Yavrularımız arada şehit düştüğünde ağlayarak gidiyoruz, ağlayarak geliyoruz ama bu ülkede eğer neredeyse bin yıldır bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyor, akşamları evimize rahatça gidip geliyorsak o şehitlerimiz sayesinde olabiliyor. Allah onlara rahmet etsin. İnşallah bir daha hiç şehit haberi almayız." değerlendirmesinde bulundu.

“Masum insanların evlerini yapıyoruz”

Terörle mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK belası bitti. Eskiden olay olurdu, bizim güvenlik güçlerimiz gider orada tespit yapar, aramaya taramaya çıkardı. Şimdi öyle değil. Şehirleri temizledik, o çukurların hepsini kapattık. Sonra ilçelere geldi sıra, kazalara geldi, sonra dağlara geldi. O dağlara ne kadar mağara varsa inleri varsa, 40 yıldır yuvalandıkları yerleri varsa hepsini onların kapattık. Sadece şimdi yurt dışından sızma yapmaya çalışıyorlar. ilçelerde tertemiz güvenlik var. Bakın oralarda şimdi bu işleri yaparken devletin bir kudret eli olarak teröriste vuran bu elin neticesinde onları yok ederken bir taraftan da mağdur olmuş vatandaşların evlerini yapıyoruz. Ben oraya sık gidiyorum. 30 bine yakın ev yapıyoruz. Çünkü oradaki vatandaşların bir suçu yok. Masum insanlar, evleri yıkılmış, dağlara gidip çadırlarda yaşamışlar aylarca. Zaten garip insanlar, devlet olarak onların da evini yapıp şimdi tek tek teslim ediyoruz. Devlet olmanın gereği bu."

Batının ikiyüzlülüğü

Özhaseki, Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadeleye de değinerek, yurt dışında Türkiye aleyhine çalışan en önemli örgütün FETÖ olduğunun altını çizdi.

Bir taraftan da yurt dışından gelen binlerce insana kucak açtıklarını dile getiren Mehmet Özhaseki, şunları kaydetti:

"Kolay mı, 3 milyona yakın mülteci gelecek ve siz burada hepsine ev sahipliği yapacaksınız. Avrupa, kendilerine gelecek on tane, otuz tane, elli tane, yüz tane, ikiyüz tane mülteciyi alırken düşünüyor, vasıfları sıralıyor sonra 'aman mülteciler bize gelmesin' diye binbir türlü sıkıntılar veriyor. Biraz önce bahsettiğimiz teröristlere ev sahipliği yapmakta da biraz sınırsız ve ölçüsüz davranıyorlar. Batının tavrını kınamaktan biz asla vazgeçmeyeceğiz. Bu iki yüzlüklerini de yüzlerine vuracağız. Oradakilerin yaptıklarını da söyleyeceğiz. Her türlü terör örgütleri orada şimdi fitne ocaklarını tüttürecekler ama bizim sizlerin seçtiği bir bakan, gidip orada konuşmak istediğinde buna izin vermeyecek. Cumhurbaşkanımız gittiğinde onun konuşmasına mani olunacak. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar dostluğa sığmaz. Biz, dünyanın vicdanı olmaya devam edeceğiz. 'Ya siz Türkiye'siniz, etiniz ne budunuz ne?' Olsun, biz dünyanın vicdanı olmaya devam edeceğiz."

Programda, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından doğalgaz hattının temeli atıldı.

AA