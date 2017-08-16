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İktidar yeni kumpas içerisinde

CHP İl Başkan Vekili Yıldırım Yıldırım, AK Parti iktidarının geçmişte FETÖ ile iştirak halinde kumpas davalarını tezgâhladığını iddia ederek; “FETÖ ile yolları bugün ayrılmış görünse de aynı yöntemleri uygulamaya devam ettikleri, yeni kumpas girişimleri içinde oldukları görülmektedir.” dedi.

İktidar yeni kumpas içerisinde
CHP İl Başkan Vekili Yıldırım Yıldırım, il teşkilatında partili bir gurup yönetici ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, AK Parti hükümetine yüklendi.
“Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tehditlerine pabuç bırakmayacağız” diyen Yıldırım; “Erdoğan rejimi, her türlü muhalefeti suç örgütü gibi tarif ederek siyaseti baskı altına alma çabasındadır” dedi.
 “Berberoğlu’na k.çumpas kuruldu”
“Ortada bir casusluk suçu yoktur. Anayasa Mahkemesi de böyle söylemektedir. Buna rağmen Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu haksız yere mahkûm edilmiş ve tutuklanmıştır.” diyen Yıldırım; “Önce mahkeme başkanı ve heyet değiştirilmiş, mahkumiyet verilmiş daha sonra da bu kararı inceleyecek üst mahkemenin başkanı değiştirilmiştir. Bütün bu uygulamalar kumpas davalarının tipik özelliğidir. Kurgulanan kumpas üzerinden Enis Berberoğlu’nu rehin alan anlayış, şimdi de genel başkanımızı tehdit etmektedir. Amaç CHP Genel Başkanını tehdit ederek topluma korku salmaktır. Erdoğan’ın tehditlerine boyun eğmeyeceğiz. Adalet, özgürlük ve demokrasi isteyen milyonların sesi ve umudu olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu susturamayacaksınız. Türkiye’ye giydirmek istediğiniz deli gömleğini yırtıp atacağız. Baskıcı ve zorba rejiminizi tanımıyoruz, tanımayacağız. Mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. “ şeklinde konuştu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
 
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