İl Genel Meclis Toplandı

İl Genel Meclisi toplantısında, gündemde bulunan 14 madde görüşüldü. Meclisin gündemindeki İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere 7 mühendis, 2 şehir plancısı, 1 arkeolog, 1 sanat tarihçisi, 2 avukat ve 1 tam zamanlı avukatın Hukuk Müşaviri olarak çalıştırılması konusunun, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesi kararlaştırıldı.

İl Özel İdaresi asfalt ve Agrega Laboratuvarı tarafından yapılacak olan asfalt, beton, parke taşı iç malzemelerinin deneylerinin uluslararası standartlara uygun olarak yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemek amacıyla İl Genel Meclisi'nce çıkarılan Laboratuvar Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) fıkrası gereğince 2013 yılı fiyat tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'nca hazırlanan rapor kabul edildi.

Meclis toplantısında söz alan MHP'li üye Halit Demir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız'a ait arazide, İl Özel İdaresi'ne ait araçların çalıştırılıp çalıştırılmadığı hakkında bilgi sahibi olmak için soru önergesi verdi. İl Genel Meclisi Başkanı Sadettin Aydın da, soru önergesinin ilgili birime ulaştırılacağını ve gelecek cevabın Meclis'e sunulacağını bildirdi.

İl Genel Meclisi'nin görüştüğü konular arasında, İl Emniyet Müdürlüğü'nün Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'ne hizmet vermek üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. maddesi kapsamında ortak hizmet projesi olarak ''Patlayıcı Madde Arama Köpeği'' alınması talebi de yer aldı.