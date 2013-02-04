Kayseri İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılan Şubat ayı toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Gündemin önemli maddelerinden biri olan, toplam 1.355.39 metrekare yüz ölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazların, ilköğretim okul alanı olarak kullanılmak üzere İmar Tadilat işlemleri için gerekli iznin verilmesi talebi verilmesi konusunu görüşüldü. Gündemle ilgili konuşmak için söz alan MHP Grup Başkanvekili Halit Demir, “Köylerimizde, muhtarlarımızın bu konuyla ilgili sıkıntılar meclis üyesi arkadaşlarımıza gelmiştir. Köyde yeni yerleşim alanlarıyla ilgi arsa alan ve satmak isteyen arkadaşlar sıkıntı çekiyor. Bunların çözüme kavuşturulması lazım” diye konuştu.
İl Genel Meclisi Toplandı
Kayseri İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısı yapıldı.
04 Şubat 2013 Pazartesi 17:45
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