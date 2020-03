İlçe başkan adaylarıyla görüşmeler sürüyor

Çopuroğlu, ilçe kongreleri öncesinde AK parti teşkilatı içerisinde görev alarak hizmet etmeyi amaçlayanların sayasının fazla olmasını kendilerini sevindirdiğini ve AK kadroların her zamanki gibi ülkesi için, milletimiz için hizmet etme noktasında ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını ifade etti. Çopuroğlu, teşkilatlarda seçilmede olsa görev alabilmek için yarış halinde olan AK Partili herkesin bu görevde bulunmanın zorluğunu ve gereken fedakarlığın farkında olduklarını da anımsatarak, “İçerisinde bulunduğumuz 7. Olağan kongre sürecimizde ilçe başkan aday adaylarımızla yaptığımız görüşmelerimize başlamış bulunmaktayız. Bu görüşmelerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Bu görüşmelerin oldukça yararlı olduğunu görüyoruz. Gerek biz il teşkilatı olarak gerekse ilçe teşkilatları ve bu zor göreve talip olan insanlarımızı dinlemek, onların fikirlerini almak, onların yapılacak seçimlerde görev almasıyla birlikte iyi hizmet yapacaklarına inanıyoruz. Her bir arkadaşımızın deneyimli, bilgili, ülkesini ve milletini seven insanlarımız olması bizleri mutlu etti. Yapılacak çalışmalar ve aday adaylı süreci, adaylık süreci ile ilgili genel yapılacak değerlendirmeler seçim öncesi kimin aday olacağı, kimlerin bu önemli görevlere yapılacak seçimle geleceği belli değil ve hep birlikte bu süreci göreceğiz” dedi.



Başkan Çopuroğlu, mevcut görevde bulunan arkadaşlarla devam edilecek mi edilmeyecek mi, izin isteyen olacak mı olmayacak mı, kimlerle devam edilecek ya da edilmeyecek gibi birçok soru olduğunu ve bunların hiçbirinin cevabının belli olmadığı gibi net olarak bir bilginin de şuan için bulunmadığını dile getirdi. Başkan, yapılacak kongrelerin AK parti, Kayseri il ve ilçe teşkilatları, Kayseri ve ülke için hayırlı olması dileklerinde bulundu.