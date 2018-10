İlçe Meydanları İle Şehir Ekonomisi Canlanacak

MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, Kayseri'de meydan denilince akla sadece Cumhuriyet Meydanı'nın geldiğini ve vatandaşların burada buluştuğunu söyledi. Bunun da kent merkezinde trafik sıkıntısı doğurduğunu kaydeden Yücel, metropol ilçelerin kendilerine has meydanlarının olması gerektiğini belirtti.



Yücel, "Ülkemizde 30 büyükşehir var. Büyükşehirden kastımız, büyükşehir yani ilçeleri olan ilçeleri de bir şehir ayarında görülen büyükşehir demektir. Tabi ki bu son uygulamalarla çok küçük şehirler de büyük şehir statüsüne girdi ama Kayseri ilk büyükşehirlerden bir tanesi. Biz bu büyük şehrimizi inşallah gelecekte projelerimiz ile canlandıracağımızı düşünüyoruz. Kayseri’nin büyükşehir olarak bir tane meydanı var. Hepimizin bildiği meydanımızda anıtımız, Atatürk’ümüzün büstü ve vatandaşlarımızın bildiği parkı var. Bütün Kayseri halkı 'Çarşıya gideceğim' dediği zaman adres sormaya gerek olmadan Kayseri meydanını tarif ediyorlar. Ankara’da ki Ulus Meydanı, Kızılay, Ümitköy ve Çankaya gibi her ilçenin kendine has meydanı var. İstanbul’da da yine Taksim meydanının olduğunu düşünün ama Kadıköy ve Bayrampaşa var. Birçok şehir noktasında olabilecek yerler var. Kayseri'nin de Talas'ı, Malikgazi'si var Kocasinan'ı var. Buraların hiçbir meydanı yok. Dolayısıyla bu halkımızın hepsi şehir meydanı olarak Kayseri’mizin meydanını kullanınca trafikte bir yoğunlaşma, trafikte bir sıkıntı ve yaşamda bir zorluk oluşuyor. Bugün olmasa da gelecekte bu sıkıntılar olacak" ifadelerini kullandı.



Yücel, bu meydanlar sayesinde kente farklı yaşam alanları ve sosyal alanların da oluşturulacağını kaydederek, "Ben şunu demek istiyorum, Kocasinan'ın içerisinde bir planlama yaparken bir şehir meydanı yapmamız lazım. Melikgazi'nin içerisinde bakın yüzlerce plan yapıldı, yüzlerce alan imara açıldı. Buralarda şehir meydanı olmalı. Bugün gördüğümüz Kayseri’nin meydanı gibi bir meydan yapmalıyız. Melikgazi'nin imarları içerisinde, Kocasinan imarları içerisinde böyle yerler yapmalıyız. Talas'ta yapmalıyız. Bu imarda zenginleştirmeyi getirir. Yoğunluğun azalmasını, yoğunluğun paylaşılmasını getirir ve şehrin büyümesini getirir. Ben, 100 yıllar diye tabir edilen planların içerisinde belediye başkanlarımızın bu ifadeleri ciddiye alıp bir imar çalışması yapmasını isterim. Melikgazi Belediyesi'nin içerisinde şehir merkezi olacak şekilde bir çalışma yapmasını isterim. Talas kendine has büyüdü, çokta hızlı gelişti ama hala bakir noktalar var. Burada da bir şehir merkezi oluşturmalarını isterim. Gelin şimdiden tedbirlerimizi alalım, ilçelerimizde bir şehir merkezi ve etrafında güzel yaşam alanları, sosyal alanlar oluşturalım" diye konuştu.