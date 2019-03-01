“İlçemizi birlikte yöneteceğiz”

Yüzlerce işçiyle buluşan Dr. Karaoğlu’na ilginin yoğun olduğu belirtildi. Zaman zaman “Umudun adı Sema Karaoğlu” sloganları atan işçiler, desteklerinin Dr. Sema Karaoğlu’ndan yana olduğunu söyledi.

Bir işçi çocuğu olarak büyüdüğünü, işçilerin yaşadığı sorunları iyi bildiğini ifade ederek sözlerine başlayan CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, “Bu kadar ilgiyle karşılaşmak gerçekten beni çok sevindirdi. Herkesin umudu olmak için yola çıkmıştım ve görüyorum ki gerçekten işçi kardeşlerimizin de umudu olmuşum. Hepinizin sesi olduğumu biliyor olmanız beni çok mutlu etti. Sizlerin ilgisiyle karşılaşınca yolda yalnız olmadığımı gördüm. Hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte ilçemizi yöneteceğiz. Ortaya koyacağımız sosyal belediyecilik anlayışımızla hiçbir insanımızı hizmetsiz bırakmayacağız. Her mahalleye eşit hizmet götüreceğiz. Sizler fabrikalarda ekmeğinizi kazanırken evdeki eşiniz ve çocuklarınız bizlere emanet olacak. Onları evlerine mahkum etmeyecek, stres dolu bir hayatın içine atmayacağız. Kültürel etkinliklerimizle hem çocuklarımızı geleceğe taşıyacağız, hem de eşlerinizi yaşadığı ruhi bunalımdan koparacağız. Ben bir kadınım. Bir ev kadınının yaşadığı psikolojiyi iyi bilirim. Bunları inşallah bizim dönemimizde dönüştürüp, değiştireceğiz. Alışılagelmiş belediye hizmetlerinin ötesinde bir belediyeciliği hayata geçireceğiz. Kadınlar için belirlediğimiz hanımeli projemizi hayata geçirerek, kadınların el emeklerini doğrudan tüketiciyle buluşturup, ev ekonomisine katkı sağlamalarına zemin oluşturacağız. Böylelikle hem açlık sınırın altında kalan düşük asgari ücretle çalışarak geçim sıkıntısı duyan siz işçilerimize de yardımcı olacağız. Sabredin arkadaşlar hep birlikte kazanacağımızdan kuşkunuz olmasın. Mart’ın sonu bahar diyoruz ve bu baharı hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.





