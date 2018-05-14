"İmar barışı deprem yarasını saracak" "(İmar barışı) Buradan aldığımız parayı kentsel dönüşümde kullanacağız. Şimdi ciddi bir para gelecek. Bu kaynak, Türkiye'nin deprem hazırlığında kullanılacak.Türkiye'de büyük bir dönüşüm başlayacak. Bu dönüşümden ekonomi istifade edecek, istihdam aratacak, yepyeni güzel şehirlere kavuşmuş olacağız"Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışıyla ciddi bir para geleceğini belirterek, "Bu kaynak, Türkiye'nin depreme hazırlığında kullanılacak." dedi.

Kaçak yapılaşmanın birçok problemi beraberinde getirdiğine işaret eden Özhaseki, "Bu işi artık kesip atmak şeklinde bir karar alarak İmar Barışı'nı getirdik. Yasa dün akşam çıktı, Cumhurbaşkanımız da onaylayınca Türkiye'de yaşayan vatandaşların yüzde 60'ı devletle artık ihtilaflı olmaktan, mahkemelik olmaktan kurtulacak. Belediye başkanları rahatlayacak. Buradan aldığımız parayı kentsel dönüşümde kullanacağız. Şimdi ciddi bir para gelecek. Bu kaynak, Türkiye'nin deprem hazırlığında kullanılacak. Biz deprem ülkesiyiz, sıkıntılıyız. Topraklarımızın yüzde 66'sı birinci ve ikinci dereceden deprem bölgesinden oluşuyor. Nüfusun yüzde 71'i yani 55-60 milyon insanımızda her an deprem olabilecek bölgelerde oturuyor. O zaman bizim hazırlık yapmamız gerekmiyor mu, evlerimizi daha sağlıklı sağlam hale getirmemiz gerekmiyor mu. İşte bunun için o toplanan bütçeyi de belediyelerimize yüzde sıfır faizli kredi olarak verip kullandıracağız. Türkiye'de büyük bir dönüşüm başlayacak. Bu dönüşümden ekonomi istifade edecek, istihdam aratacak, yepyeni güzel şehirlere kavuşmuş olacağız." diye konuştu.

"Demagoji yapmayı bırakın"

FETÖ ile mücadeledeki kararlılığa değinen Bakan Özhaseki, şunları söyledi: “Bizim iktidarımıza diyorlar ki 'Siz FETÖ'ye yüz verdiniz. Demagoji yapmayı bırakın, en büyük dostu soldu bunların. Sizden randevu istediklerinde kapılarınızı açmadınız mı? ABD'ye gittiğinizde Kılıçdaroğlu dahil sol liderler bunların derneklerini ziyaret etmedi mi, etraflarınızı bunlarla doldurmadınız mı? Hiç kimse birbirine numara yapmasın. Gün geldi bunların gerçek yüzü ortaya çıktı. O zaman en sert, en doğru mücadeleyi Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti kadroları yaptı. Asıl yüzleri ortaya çıktığı halde bunlara destek olmak en büyük tehlikedir. Eskiden şu şuna merhaba dediydi, bununla konuştuydu filan demek işin demagojisi."

"Muhalefet adayları kendi aralarında çatı aday bulmaya çalıştılar." diyen Özhaseki, eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Baktılar çatı filan yok, ev uçmuş herkes ellerindekini ileri sürmeye başladı. Kılıçdaroğlu, 'ekonomiyi bilen, uzlaşmacı, dünyayı takip eden birisini getireceğiz.' dedi. Biz de gerçekten öyle biri gelecek mi diye baktık. Öyle birisi gelirse kalite gelir, yarışmada bir düzey olur. Biri diyor ki devletin uçaklarını satacağım. Bakanlığın uçağını arada kullanıyoruz, hesap yapıyorum, İstanbul'a 7-8 kişi gidiyoruz kaça mal olur diye, Türk Hava Yolları ile 7-8 bin lirayı buluyor. Bizim uçak ne yakıyor 700'e getiriyor, 700'e götürüyor, siz kullanmaz mısınız? Bunu satınca elinize ne geçecek? Eskiden Başbakanlık binası Kızılay'ın ara sokağındaydı. O iki, üç katlı gecekondu gibi yapıların içinde cumhurbaşkanı, başbakanlar karşılanırdı. Bu makamlar ülkenin şerefidir, namusudur. En görkemli şekilde yapılır, kimse bunu torunlarına bırakmak için yaptırmıyor. Atatürk bile milletin fakir zamanında Dolmabahçe'de oturdu. Evet liderimiz orada oturacaktı, Atatürk oturdu ve doğrusunu yaptı. Bunun üzerine siyaset yapmak, yok kiraya vereceğim, yok emlakçıya vereceğim demek ufuksuzluktur, bu çapsızlıktır."

Özhaseki, daha sonra Kocasinan Belediyesi tarafından Ziya Gökalp Mahallesi'ne yaptırılan kentsel dönüşüm projelerinin temel atma törenine katıldı.

AA

