İmralıya Şiddetle Karşıyız

Türkiye’de Kürt sorunu diye bir şey olmadığının altını çizen MHP MYK Üyesi Mustafa Eraslan, “Öncelikle şunun altını çizelim ki, bu ülkede Kürt sorunu diye bir şey yok. Türkiye’de çok ciddi bir terör sorunu vardır. Türk Milleti ile Kürtler arasında bir sorun yok. Türkler ve Kürtler kardeşin de ötesindeler. Kız almış, kız vermiş, can olmuş, beraber kan dökmüş, beraber cenazeler kalkmış. O yüzden Kürt sorunu tanımını Türk Milleti asla kabul etmiyor. Ama nedendir bilinmez birileri Kürt sorunu diye kaşıyor, birilerinin de işine geliyor. Neticesinde Türkiye coğrafyasında yaşayan insanların aleyhine oluyor” dedi.

“Bir defa Milliyetçi Hareket Partililer olarak İmralı görüşmelerine şiddetle karşıyız” diyen Eraslan, “Dün bebekleri, askerleri öldüren, kan üstünden beslenmeye gayret eden biriyle gidip görüşmek doğru bir karar değil. Evet, kan durmalı mı? Durmalı. Ancak her şeyden önce acımasız katil silah bırakmalı. Henüz terör de ne istediğini bilmiyor. Onlarla görüşme yapan iktidarın da ne istediğini bildiğini sanmıyorum çünkü açık ve net konuşmuyorlar. İmralı’da ne konuşuluyor, ne konuşulacak? Türk Milleti görüşmeleri açık ve net olarak duymalıdır” şeklinde konuştu.

AKP’nin Oslo görüşmeleri sonrasındaki tavrını da eleştiren Eraslan, “Geçtiğimiz aylarda gördünüz. Bir Oslo görüşmesi çıktı. İktidar partisi, terör örgütü yöneticileriyle görüştüklerini beyan eden siyasilere demediğini bırakmadı. Artık bunları bırakmak lazım. Ülkeyi yöneten insanların üslubuna dikkat etmesi gerekir. Ülkeyi yöneten insanların bu toprakların bizim olduğunu, bu milletin olduğunu bilmesi gerekir. AKP, terör politikasını Türk Milleti ile net olarak paylaşmadığı için bunun ne olduğunu kimse bilmiyor. AKP’nin terör konusundaki yol haritasını bilen birisi varsa bize de söyleyin ama yok. AKP, (Ben kardeşliği pekiştireceğim) diyor. Nedir bu kardeşlik? Onların talebi nedir? Siz ne diyorsunuz? Hangi konuda görüşme yapıyorsunuz? Bunu Türk Milleti bilmeli ki, ona göre karar vermelidir” dedi.

Türkiye’de yıllardır akan kanın mutlak surette durması gerektiğine vurgu yapan Eraslan, “Tabii ki bu akan kan durmalı. Gencecik evlatlarımız ölmemeli. Buna kim itiraz edebilir? Kim göz yumabilir? Ancak yapılacak tek şey, AKP’nin kafasının arkasında bir şey varsa bunu Türk Milleti ile paylaşmalı. BDP dün İmralı’ya da PKK’ya da sahip çıkmıyordu. Hep dolaylı konuşuyorlardı. Bakınız şimdi basamak basamak geliniyor. Onlar da Türk Milleti’nden ne istediğini somut olarak söyleyemiyor. Neticede bir basamak ilerledikleri takdirde arkasından hemen ikinci taleplerini sıralıyorlar. Kim ne derse desin BDP’lilerin samimi olmadığını biliyorum. Türk Milleti olarak uyanık, akıllı olmalıyız. Kavgacı olmamalıyız. Ama kavgaya da boyun bükmemeliyiz. Özetle, Milliyetçi Hareket Partililer olarak İmralı görüşmelerine kesinlikle karşıyız. Böyle bir görüşmeyle barış olacağına ihtimal vermiyorum. Yaşananlar sadece sıkıntı yaratır ve süreci uzatır. Başka da bir işe yaramaz” diye konuştu.