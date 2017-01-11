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İnşallah terör haberleri yapmak zorunda kalmazsınız

CHP Kocasinan İlçe Başkanı Mazhar Oğuz Özsoy yaşanan terör saldırılarını kınayarak; “İnşallah önümüzdeki süreçte basın mensupları terör haberleriyle değil, ülke gündemindeki diğer konularla ilgili haberler yapar” diye konuştu.

İnşallah terör haberleri yapmak zorunda kalmazsınız
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocasinan İlçe Başkanı Mazhar Oğuz Özsoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.
Başkan Özsoy burada yaptığı konuşmasında yaşanan terör saldırılarını kınadı. Gazetecilik mesleğinin çok zor olduğunu belirten Özsoy, " Umarım gazeteci arkadaşlarımız bu tür terör saldırı haberlerinin peşinde koşmazlar. İnşallah ülkenin gündeminde olan diğer haberlerin peşinde koşarlar." diyerek temennisini dile getirdi.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. El birliği ile bu süreci atlatacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
 
 
 
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