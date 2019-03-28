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“İnsanımızı mutlu etmek için çalışacağız”

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, esnafı ziyaret ederek, hedeflerini anlattı. Eski Sanayi’de esnaflarla sohbet eden, vatandaşlarla görüşen Ataş, “İnşallah sorunlarla boğuşan, gülmeye hasret vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz. İnsanımızı mutlu etmek için çalışacağız. Biz yüksek katlı binalar, beton alanlar vaat etmiyoruz. Biz insanı mutlu, huzurlu bir kent ve adil hizmet vaat ediyoruz. Büyükşehir’in bütçesinin sadece birilerine değil, herkese eşit şekilde ulaşmasını istiyoruz” diye konuştu.

“İnsanımızı mutlu etmek için çalışacağız”

Eski sanayide vatandaşlarla bir araya gelen, hedeflerini anlatan ve esnafları dinleyen Ataş, 31 Mart’ta seçilmesi halinde sorunları çözmek için çalışacağının sözünü verdi. Esnaflarda mevcut durumdan dert yanarak, “Esnaf sıkıntıda. Yıllardır aynı durum, ama değişen bir şey yok. Bu nedenle artık değişim şart” dedi.



Her kesimin ilgi gösterdiği İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş da sorunları bildiğini ve çözüm için projelerin de hazır olduğunu ifade etti. Ataş, “Bizim yola çıkış amacımız belli. Biz vatandaşımız iyi olsun diye mücadele ediyoruz. Bu kentte sadece birkaç ailenin mutlu olması, her taşın altından o birkaç ailenin çıkmasına artık yeter diyoruz. Kendi aralarında koltuk paylaşımı yapan ve oturunca da o koltuklardan kalkmayanlara artık yeter diyoruz. 17 yıldır her türlü gücü elinde bulundurmalarına rağmen vatandaşın dertlerine yıllardır çözüm bulamayanlara artık yeter diyoruz. Seçim dönemi ‘mega projeler’ diye hava atan, ancak seçim bitince o projeleri unutturmaya çalışanlara artık yeter diyoruz. Biz yüksek katlı binalar, beton alanlar vaat etmiyoruz. Biz insanı mutlu, huzurlu bir kent ve adil hizmet vaat ediyoruz. Büyükşehir’in bütçesinin birilerine değil, herkese ulaşmasını istiyoruz. İlçelerimizi de kalkındırmak istiyoruz.



İnşallah milletin desteği ile önce değişim, ardından gelişim olacak. Bu kapsamda vatandaşlarımızı ziyaret edip, sorunlarını dinliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yanında olacağız. Derdi olana derman bulmak için gayret göstereceğiz. Ziyaretlerimizde de projelerimizi, çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Ataş’a ziyaretlerinde İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, Kocasinan Belediye Başkan adayı Hasan Sami Özvarinli ve Kocasinan Belediye Meclis Üyesi adayı Kazım Yücel de eşlik etti. 


 

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