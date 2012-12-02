İran ve Rusya'ya Karşı Konuldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Yusuf Halaçoğlu öğrencilerin kılık kıyafet değişikliğiyle ilgili olarak, “Devlet düzenlemesi eskiden beri konuşulan konuydu. Acaba gençler, çocuklar normal kıyafetleri ile okula gelsinler mi, gitsinler mi? Bu batıya özenilerek alınmış bir karardır. Batı serbest kıyafet anlayışını bırakıp tek tip kıyafete doğru gitmeye başladı. Bizimkilerde aksini yapıyorlar. Burada önemli olan konu belli bir disiplin altınında devam edip etmemesinden çok örgenciler arasında ikililik ortaya çıkmasını önlemek gerekiyor. Diyelim hali vakti yerinde gençler markalı kıyafetler giyecekler aşağı yukarı her gün ayrı kıyafet giyecekler ama buna gücü yetmeyenler de aynı kıyafetlerle okula gidecekler. Buna gücü yetmeyen gencin bu konuda nasıl bir travma geçireceği tespit etmek değerlendirmek gerekir. Özellikle Milli Eğitim Bakanı eğitimle ilgili bir bakanlığın bunu düşünmemesi mümkün değil . Markalı kıyafeti olmayan genç kendini diğerinden farklı görür bir yerde kendi toplumumuzda ikileme oluşturacak önemli bir karardır. Burada bir takım hem kıyafet serbest derken diğer taraftan da bir takım sınırlandırmalar getiriliyor. Bu sınırlandırmalar hangi konuda olacaktır bunlarda ayrı önem taşır. Mesela yazın okula tişörtle gitmek isteyenler için bu yasaklandı. Kiminin kısa kollu kiminin uzun boylu dışarı gördüğümüzde öğrenci olup olmadığını gibi çeşitli sıkıntılar olacaktır. Bu serbest kılık kıyafet adı altında çok büyük sıkıntılar ortaya çıkacak ve vazgeçmek zorunda kalacaklar” diye konuştu.

Madımak olaylarının araştırılması yerine hükümetin patroit füzelerini neden koyduğunun araştırılması gerektiğini ifade eden Halaçoğlu, “Her şeyin geçmişini araştırıyorlar da geleceğini araştırmıyorlar. Bence Madımak olayını araştırmak yerine patriotları neden koyduklarını araştırmaları lazım. Bunun bedelini niye NATO tarafından değil de Türkiye tarafından ödenmesi gerektiğini araştırsınlar. Patriotların hangi sebeple getirildiğini araştırsınlar, bakın önümüzde hayli hazırda Patriot füzeleriyle Rusya’ya mı karşısınız? yoksa İran’a mı karşısınız? Suriye adı altında getiriyorlar ama o olayla alakası yok. Malatya küreciğe konulmuş radar istasyonu aslında İran ve Rusya ya karşıdır. Bunun ikinci yolu yok. Sinop’ta radar sistemi zaten var. Hangi nedenle patriotları koyuyorsunuz? NATO adı altında koyuyorsunuz sonra NATO’nun füzesini Türkiye büyük devletse, Suriye ile baş edebilecek bir güçteyse o zaman niye Patriot füzesi koyduruyorsunuz? Bunların bedelini niye Türkiye ödüyor. Bütün bunları göz önüne almamız lazım” ifadelerini kullandı.