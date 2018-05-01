İşadamı Sarar aday adayı

Seçimlere sayılı gün kala aday adaylarının partilere başvuruları sürüyor. Uzun yıllar Kayseri’de yaşayan Yozgatlı iş adamı Ekrem Sarar da AK Parti’den aday adayı olduğunu açıkladı. Sarar, halkın sorunlarını bildiklerini belirterek, göreve seçildiklerinde onların sesi olmaya çalışacaklarını söyledi.

40 yılı aşkın süredir Kayseri’de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştıklarını aktaran Ekrem Sarar, kazandıkları tecrübeyi seçildiği takdirde vatandaşın yararına kullanmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Ekrem Sarar, siyasete 1990 yılında Refah Partisi’nde başladı. 1994 yılında Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi’nde meclis üyeliği yapan Sarar, AK Parti Kayseri’nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Taş da aday

Öte yandan İl Genel Meclisi eski başkanı Ramazan Taş da yine AK Parti’den aday adayı oldu.

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