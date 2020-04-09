“İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ KARANTİNA ALTINA ALINMALI” CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İşkur İl Müdürlüğü’nde bir servis şoförünün Covid 19 testinin pozitif çıkmasının ardından yaşanan gelişmelerin ibret verici olduğunu söyledi. Servis şoförünün testinin pozitif çıkmasının ardından yaklaşık 150 kişinin çalıştığı, her gün yüzlerce insanın girip çıktığı İşkur İl Müdürlüğü’nde sadece servis aracını kullanan 20 kişinin teste tabi tutulmasının bir zafiyet olduğunu belirten Arık, “Peki bu 20 kişinin temas ettiği diğer kişiler ne olacak? İşkur İl Müdürlüğü’ne gelen vatandaşlar en olacak? Yapılaması gereken tüm personelin teste tabi tutulması, tüm personelin vakit kaybedilmeden izole edilmesiydi” dedi ve İşkur İl Müdürlüğü’nün karantina altına alınması gerektiğine dikkat çekti.

09 Nisan 2020 Perşembe 10:43