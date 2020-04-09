“İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ KARANTİNA ALTINA ALINMALI”

Kayseri İşkur İl Müdürlüğü’nde 4 personelin Covid 19 test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından İşkur İl Müdürlüğü’nün 40 personeli ile karantinaya alındığı iddiasının ardından İşkur İl Müdür Vekili Ayşe Ak yazılı bir açıklama yaparak karantina iddialarını yalanladı.
Gelişmeleri değerlendiren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, dünyayı sarsan virüsle mücadele konusunda Kayseri’de yaşanan olayın ibret verici bir olay olduğunu söyledi. İşkur İl Müdür Vekili Ayşe Ak’ın yazılı açıklamasını büyük bir üzüntü ile takip ettiğini belirten Arık, “İl Müdür Vekilimiz yaptığı açıklamada servis şoförünün testlerinin pozitif çıkmasının ardından 20 personele test yapıldığını ve 4 kişinin testlerinin pozitif çıktığını belirtiyor. Edindiğimiz bilgi bu 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı yönünde. Peki, İşkur İl Müdürlüğümüzde sadece 20 kişi mi çalışıyor? Elbette hayır. Peki bu 20 kişinin temas ettiği diğer kişiler ne olacak? İşkur İl Müdürlüğü’nde gelen vatandaşlar ne olacak? Yapılması gereken tüm personelin teste tabi tutulması, tüm personelin vakit kaybedilmeden izole edilmesiydi. Testi negatif çıkan 16 kişinin Covid 19’u taşımadığını da söyleyemezsiniz. Çünkü testi negatif çıkan yurttaşlarımızda sonradan sonuç pozitif çıkabiliyor. Maalesef bundan önce de Umreden gelen bir kişi karantina altına alınırken aynı uçaktaki 249 kişi evlerine gönderilmişti. Bu olayın ardından bu kez de sadece 20 kişiye test yapılmış. Hiç vakit kaybetmeden binlerce kişinin uğrak yeri olan İşkur il binası karantina altına alınmalıdır. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca her açıklamasında test sonucu pozitif çıkanların temas çevrelerinin incelendiğini açıklarken Kayseri İşkur İl Müdürlüğü’nde maalesef sadece servisi kullanan 20 kişiye test yapıldığını öğreniyoruz. Bu kişiler hep serviste mi kaldı? Bu kişiler İşkur İl Müdürlüğü’nde kimlerle temas etti? Maalesef bunlara bakılmamış. Yeterince test mi yok? Bunun için mi kalan kişilere test yapılmadı? Buradan tekrar ediyorum salgının kontrolü için test sayısını artırmak gerekiyor. Böyle bir durumda test yapmayıp da ne zaman test yapacaklar” diye konuştu.
Yayılımın engellenmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirten Arık, “Ancak Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde ortaya çıkan görüntüler, virüsle mücadele konusunu yeterince ciddiye almadığımızı gösteriyor. İnsanlar iç içe, ne sosyal mesafe var, ne maske var? Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında insanlar kredi için yan yana kuyrukta bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerindeki çalışanların karşı karşıya olduğu tehlikeye dikkat çekmeye çalışmıştım. Maalesef hem çalışanlar hem de kuyrukta bekleyen vatandaşlar büyük bir tehlike altında. Bu yanlışların yanı sıra Kayserimizde doğru uygulamaların da olduğunu görüyoruz. Örneğin Kocasinan ilçemizde Sancaktepe Mahallesi’ndeki 9 katlı bir bina karantinaya alındı. Edindiğimiz bilgiye göre bina görevlisinin Covid 19 test sonucu pozitif çıkmış. Burada bina görevlisinin tüm bina sakinlerine virüs bulaştırma olasılığı göz önünde bulundurularak binanın karantinaya alınmasıydı ki bu yapılmış. Ama İşkur İl Müdürlüğü’nde insanlar hiçbir test yapılmadan evlerine gönderilmiş. Bu insanlar otobüse bindiler, markete gittiler? Virüsü taşımadığını kim biliyor, hiç kimse… Virüsü başkalarına bulaştırmadığını kim biliyor, hiç kimse… Bunun için kalan personele ve temas ettikleri insanlara bir an önce test yapılmalı” diye konuştu.
Gelişmeleri değerlendiren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, dünyayı sarsan virüsle mücadele konusunda Kayseri’de yaşanan olayın ibret verici bir olay olduğunu söyledi. İşkur İl Müdür Vekili Ayşe Ak’ın yazılı açıklamasını büyük bir üzüntü ile takip ettiğini belirten Arık, “İl Müdür Vekilimiz yaptığı açıklamada servis şoförünün testlerinin pozitif çıkmasının ardından 20 personele test yapıldığını ve 4 kişinin testlerinin pozitif çıktığını belirtiyor. Edindiğimiz bilgi bu 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı yönünde. Peki, İşkur İl Müdürlüğümüzde sadece 20 kişi mi çalışıyor? Elbette hayır. Peki bu 20 kişinin temas ettiği diğer kişiler ne olacak? İşkur İl Müdürlüğü’nde gelen vatandaşlar ne olacak? Yapılması gereken tüm personelin teste tabi tutulması, tüm personelin vakit kaybedilmeden izole edilmesiydi. Testi negatif çıkan 16 kişinin Covid 19’u taşımadığını da söyleyemezsiniz. Çünkü testi negatif çıkan yurttaşlarımızda sonradan sonuç pozitif çıkabiliyor. Maalesef bundan önce de Umreden gelen bir kişi karantina altına alınırken aynı uçaktaki 249 kişi evlerine gönderilmişti. Bu olayın ardından bu kez de sadece 20 kişiye test yapılmış. Hiç vakit kaybetmeden binlerce kişinin uğrak yeri olan İşkur il binası karantina altına alınmalıdır. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca her açıklamasında test sonucu pozitif çıkanların temas çevrelerinin incelendiğini açıklarken Kayseri İşkur İl Müdürlüğü’nde maalesef sadece servisi kullanan 20 kişiye test yapıldığını öğreniyoruz. Bu kişiler hep serviste mi kaldı? Bu kişiler İşkur İl Müdürlüğü’nde kimlerle temas etti? Maalesef bunlara bakılmamış. Yeterince test mi yok? Bunun için mi kalan kişilere test yapılmadı? Buradan tekrar ediyorum salgının kontrolü için test sayısını artırmak gerekiyor. Böyle bir durumda test yapmayıp da ne zaman test yapacaklar” diye konuştu.
Yayılımın engellenmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirten Arık, “Ancak Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde ortaya çıkan görüntüler, virüsle mücadele konusunu yeterince ciddiye almadığımızı gösteriyor. İnsanlar iç içe, ne sosyal mesafe var, ne maske var? Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında insanlar kredi için yan yana kuyrukta bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerindeki çalışanların karşı karşıya olduğu tehlikeye dikkat çekmeye çalışmıştım. Maalesef hem çalışanlar hem de kuyrukta bekleyen vatandaşlar büyük bir tehlike altında. Bu yanlışların yanı sıra Kayserimizde doğru uygulamaların da olduğunu görüyoruz. Örneğin Kocasinan ilçemizde Sancaktepe Mahallesi’ndeki 9 katlı bir bina karantinaya alındı. Edindiğimiz bilgiye göre bina görevlisinin Covid 19 test sonucu pozitif çıkmış. Burada bina görevlisinin tüm bina sakinlerine virüs bulaştırma olasılığı göz önünde bulundurularak binanın karantinaya alınmasıydı ki bu yapılmış. Ama İşkur İl Müdürlüğü’nde insanlar hiçbir test yapılmadan evlerine gönderilmiş. Bu insanlar otobüse bindiler, markete gittiler? Virüsü taşımadığını kim biliyor, hiç kimse… Virüsü başkalarına bulaştırmadığını kim biliyor, hiç kimse… Bunun için kalan personele ve temas ettikleri insanlara bir an önce test yapılmalı” diye konuştu.
Kurumsal