iSMAiL TAMER’DEN BAHÇELi’YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Nöbetçi Vekil’ uygulaması kapsamında, vatandaşların sorunlarını dinledi. Öncesinde basın toplantısı düzenleyen Tamer, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



AK Parti-MHP ittifakıyla ilgili konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer, “Bu hafta itibariyle önemli bir yasayı görüşmüş olacağız. Hepinizin de malumu olduğu gibi ittifak yasası şuanda mecliste komisyonlarda görüşülüyor. Komisyonlardan da Salı gününden sonra mecliste inmiş olacak. Meclise gelen bir yasanın belirli bir saat bekledikten sonra görüşülmesi söz konusu. Bunların hepsi görüşüldü ve sağlandı. İnşallah Türkiye’ye önümüzdeki 2019 seçimlerinde hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Devlet bey, devlet adamlığı görevini yaparak her zaman Türkiye’nin önünü açan bir tutum izlemiştir. Ne zaman parlamenter bir sıkıntı varsa bunun önünün açmak için adeta bir sihirli el dokunur gibi hep dokunmuş ve Türkiye’de parlamenter sistemin önünü açmıştır. Bu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Şuanda Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü ve Türk milletinin egemenliğine kast edecek tehlikeleri gördüğü içinde böyle bir sistemde gelecekte daha güçlü ve daha ayağı yere basan bir yönetim tarzının oluşabilmesi içinde başkanlık sistemine destek vermiş oldu” ifadelerini kullandı.



“Kayseri’de yeni değil başından beri hep ittifak halindeyiz”

Bir gazetecinin ‘İttifak Kayseri’de nasıl gidiyor?’ sorusu üzerine Tamer, şu cevabı verdi:

“Zaten Kayseri’de yeni değil başından beri hep ittifak halindeyiz. Ben ilk 2011 yılında milletvekili seçildiğimde ‘Seçimlere kadar AK Parti’nin adayıydım, şimdi milletvekiliyim. Bundan sonra Kayseri’nin milletvekiliyim’ dedim. Başından beri hep öyleyiz. Biz birlikte, beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Burada diğer partideki milletvekili arkadaşlarımızla diyalog içerisindeyiz. Zaman zaman onların bir ağabeyleri olarak uyardığımız şeyler olmuştu. ‘Bu Kayseri’ye zarar verir. Gelin konuşalım’ dediğimiz çok şey olmuştu. Allah razı olsun onlarda karşılıklı iyi niyet çerçevesi içerisinde hep hareket etmişizdir.”