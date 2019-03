“İşsizlik ve yoksulluk halkın belini büküyor”

CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, BELSİN semtindeki Millet İttifakı Seçim Ofisi açılışına katıldı. Açılışa İyi Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt, İyi Parti Kayseri Milletvekili ve İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş, Millet İttifakı Kocasinan Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan Sami Özvarinli, partililer, mahalle halkı ve davetliler katıldı.



İyi Parti Kayseri Milletvekili ve İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş, Kayseri’deki ‘şehirli’ ‘köylü’ algısını yıkacaklarını ve şehri ancak şehirliler yönetir zihniyetini değiştireceklerine vurgu yaparak, “Bunların saltanatını birlikte yıkacağız. Bu saltanata birlikte dur diyeceğiz. Bizi ‘köylü’, ‘yoksul’, ‘cahil’ diye dışlayarak zengin mahallelere götürdükleri hizmeti bizlerin yaşadığı mahallelere getirmediler. Biz her mahalleye eşit hizmet götüreceğiz ve ayrım yapmadan görevimizi sürdüreceğiz” dedi.



Açılıştaki konuşmasında ülkedeki ekonomik koşulların halkı yoksulluğa mahkum ettiğini belirten Dr. Sema Karaoğlu, “Ülkenin kurulmasına katkı koyan kadınların yüzde 70’i evlerinde oturmak zorunda kalıyor. Kadınlarımız çalışmak istiyor ama iş olanakları yok! Çocuklarımız işsiz! Her üç üniversite mezunundan biri işsiz. Üniversite bitirmek de yetmiyor. Peki, spor yapabiliyorlar mı? Hayır. Sanatsal bir aktivite yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar! Kütüphaneleri var mı, biz onlara kitap alabiliyor muyuz? Bir kitap en az 20 lira. Kaç tane alabiliriz ki anne baba olarak? Kütüphaneler yetersiz, spor salonları yetersiz, sanatsal alanlar yok, gençler tiyatro yapamıyor, müzikle uğraşamıyor, müzik dersi al deseniz parasına güç yetmiyor! Gerçekten büyük sıkıntımız var. Emeklilikte Yaşa Takılanlar da aramızdalar, her zaman bende onların yanındayım. Haksızlığa uğramış herkesin her zaman yanında olacağım. Bizi yönetenlere hep birlikte söyleyelim, bırakın bizi bir tarafa, ülke gündemini değiştirerek kafamızı karıştırmaya çalışarak gerçekleri halı altına süpürmeyi, bunları yemiyoruz artık. Gündemi değiştirerek işsizliğimizi, yoksulluğumuzu unutturmaya çalışmayın. Ülke gündemi karmaşık hale getirildiği için halkımız sorunlarını anlatamıyor, biz adaylarda projelerini anlatamıyor! Biz hayata geçireceğimiz Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışımızla işsizlik ve yoksulluğa çare olacağız ve insanları ekonomik sınıflandırmadan uzak tutacağız. Bizim derdimiz, halkımızı kendi ülkesinde birinci sınıf vatandaş yapmak, insanların işsizliğine, aşsızlığına çare olmak ve insanca yaşamalarını sağlayacak projeleri hayata geçirmek” şeklinde konuştu.

Ayrıca Karaoğlu, tüm meslektaşlarının ve tıp çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.