iŞTE AK PARTi‘NiN KAYSERi ADAY ADAYLARI! TAM LiSTE

Diğer yandan AK Parti 7 Haziran 2015 seçimlerinde Kayseri’de 119 aday adayı çıkarmıştı. AK Parti 27’nci dönem milletvekilliği seçimlerinde ise bu rakamın 25 eksiğiyle 94 aday başvuru alarak 7 Haziran seçimlerinin gerisinde kaldı.
İşte AK Parti milletvekili aday adayları:
1- Fatih Yüksel
2- Zekeriya Ergüneş
3- Hüseyin Cahit Özden
4- Ahmet Yakıcı
5- İsmail Tamer
6- Hülya Nergis
7- Ali Hasetçi
8- Nilgün Ertugay
9- Mustafa Elitaş
10- Orhan Çetin
11- İbrahim Günal
12- Sami Dedeoğlu
13- Mustafa Alan
14- İhsan Nursaçan
15- Üstün Yüksel
16- İsmail Emrah Karayel
17- Ata Beğendik
18- Efser Çelik
19- Nevzat Barbaros
20- Mustafa Uzun
21- Ahmet Sami Türk
22- Ahmedi Mahmut Ulaş
23- Tuğba Yörük Öztürk
24- Suat Özsoy
25- Cengiz Mirap
26- Gökalp Öner
27- Hüseyin Okandan
28- İsmail Gökşen
29- Ayşenur Gençol
30- Sümeyra Şahin
31- Leyuze Karacalar
32- Mehmet Habil Tecimen
33- Alpay Geze
34- Saniye Kaynar
35- Merve Sarıoğlu
36- Avşar Aslan
37- Halise Hasret Yavuz
38- Feyza Baş
39- Hasan Hüseyin Uzkülekçi
40- Abdulkadir Güneş
41- Musa Soykarcı
42- Havva Talay Çalış
43- Murat Cahid Cıngı
44- Şenel Güngör
45- Selen Köse
46- Şadi Büyükkeçeci
47- Kuddusi Erkılıç
48- Abdülkerim Gökoğlu
49- Ali Ekşi
50- Yasemin Görücü
51- Ekrem Sarar
52- Furkan Muhammed Özdemir
53- Kadir Can Gökalp
54- Ramazan Taş
55- Ramazan Güvenç
56- Mustafa Özsoy
57- VEYSEL Bayar
58- Mustafa Aksu
59- Taner Yıldız
60- Osman Alp Kahya
61- Mehmet Özhaseki
62- Cengiz İZGİ
63- Nurhan Selçuk
64- Mustafa Ağca
65- Mehmet Adıgüzel
66- Hatice Kubra Özmen
67- Kemal Tekden
68- Bahaddin Akbulut
69- Halil Ergen
70- Hakan Bayraktar
71- Mücahit Harmancı
72- Okay Altun
73- Kadir Karadeniz
74- Rumeysa Uslu
75- Deniz Mustafa Çağan
76- Ahmet Abdioğlu
77- Mustafa Cem Özdabak
78- Efe Suat Bilen
79- Mustafa Atalay
80- Ümit Selim Özkan
81- Hasan İlter
82- Oğuz Memiş
83- Betül Üner Yücesoy
84- Levent Doğan
85- Mehmet Bayırbaşı
86- Hilmi Baştürk
87- Mustafa Yılmaz
88- Tufan Şahin
89- Sinan Burhan
90- Aslihan Fener Ketencioğlu
91- Fatih İşçi
92- İkbal Çavdaroğlu
93- Fatma Çıtak
94- Sadi Köylü
Kayseri Gündem
Eski vekillerin hiç birisi olmamalı.Genc ve dinamik kadrolar gelmeli