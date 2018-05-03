iŞTE AK PARTi‘NiN KAYSERi ADAY ADAYLARI! TAM LiSTE

Konu ile ilgili açıklama yapan Ak Parti Kayseri İl Başkan V. Fatih Hasyüncü; “24 Haziran da gerçekleştirilecek olan seçimlerde Ak Parti Kayseri Milletvekili olabilmek için genel merkezimiz ve il başkanlığımıza toplan 94 başvuru yapılmıştır. Bunda sonraki süreç yapılacak olan temayül yoklaması ile ilgili çalışmalarımız var. Partimiz içerisinde aday adaylarımız arasında tatlı bir rekabet oluştu. Bu da siyasetin güzellikleri. İnşallah temayülden sonra adaylarımız belirlenecek ve sahalarda daha aktif görev alacaklar. Bu işte kaybeden yok, kazanan var. Kazanan Kayserimiz, kazanan ülkemiz olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.” dedi.



Diğer yandan AK Parti 7 Haziran 2015 seçimlerinde Kayseri’de 119 aday adayı çıkarmıştı. AK Parti 27’nci dönem milletvekilliği seçimlerinde ise bu rakamın 25 eksiğiyle 94 aday başvuru alarak 7 Haziran seçimlerinin gerisinde kaldı.



İşte AK Parti milletvekili aday adayları:



1- Fatih Yüksel

2- Zekeriya Ergüneş

3- Hüseyin Cahit Özden

4- Ahmet Yakıcı

5- İsmail Tamer

6- Hülya Nergis

7- Ali Hasetçi

8- Nilgün Ertugay

9- Mustafa Elitaş

10- Orhan Çetin

11- İbrahim Günal

12- Sami Dedeoğlu

13- Mustafa Alan

14- İhsan Nursaçan

15- Üstün Yüksel

16- İsmail Emrah Karayel

17- Ata Beğendik

18- Efser Çelik

19- Nevzat Barbaros

20- Mustafa Uzun

21- Ahmet Sami Türk

22- Ahmedi Mahmut Ulaş

23- Tuğba Yörük Öztürk

24- Suat Özsoy

25- Cengiz Mirap

26- Gökalp Öner

27- Hüseyin Okandan

28- İsmail Gökşen

29- Ayşenur Gençol

30- Sümeyra Şahin

31- Leyuze Karacalar

32- Mehmet Habil Tecimen

33- Alpay Geze

34- Saniye Kaynar

35- Merve Sarıoğlu

36- Avşar Aslan

37- Halise Hasret Yavuz

38- Feyza Baş

39- Hasan Hüseyin Uzkülekçi

40- Abdulkadir Güneş

41- Musa Soykarcı

42- Havva Talay Çalış

43- Murat Cahid Cıngı

44- Şenel Güngör

45- Selen Köse

46- Şadi Büyükkeçeci

47- Kuddusi Erkılıç

48- Abdülkerim Gökoğlu

49- Ali Ekşi

50- Yasemin Görücü

51- Ekrem Sarar

52- Furkan Muhammed Özdemir

53- Kadir Can Gökalp

54- Ramazan Taş

55- Ramazan Güvenç

56- Mustafa Özsoy

57- VEYSEL Bayar

58- Mustafa Aksu

59- Taner Yıldız

60- Osman Alp Kahya

61- Mehmet Özhaseki

62- Cengiz İZGİ

63- Nurhan Selçuk

64- Mustafa Ağca

65- Mehmet Adıgüzel

66- Hatice Kubra Özmen

67- Kemal Tekden

68- Bahaddin Akbulut

69- Halil Ergen

70- Hakan Bayraktar

71- Mücahit Harmancı

72- Okay Altun

73- Kadir Karadeniz

74- Rumeysa Uslu

75- Deniz Mustafa Çağan

76- Ahmet Abdioğlu

77- Mustafa Cem Özdabak

78- Efe Suat Bilen

79- Mustafa Atalay

80- Ümit Selim Özkan

81- Hasan İlter

82- Oğuz Memiş

83- Betül Üner Yücesoy

84- Levent Doğan

85- Mehmet Bayırbaşı

86- Hilmi Baştürk

87- Mustafa Yılmaz

88- Tufan Şahin

89- Sinan Burhan

90- Aslihan Fener Ketencioğlu

91- Fatih İşçi

92- İkbal Çavdaroğlu

93- Fatma Çıtak

94- Sadi Köylü



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