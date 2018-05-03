Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

iŞTE AK PARTi‘NiN KAYSERi ADAY ADAYLARI! TAM LiSTE

Kayseri’den AK Parti milletvekili olmak için 94 aday adayı başvurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Kayseri Milletvekilleri; İsmail Emrah Karayel, Taner Yıldız, İsmail Tamer, Hülya Nergis ve Sami Dedeoğlu yani 7 milletvekilinin tamamı yeniden başvuru yaptı. Diğer yandan 7 Haziran milletvekilliği seçimlerinde 119 aday adayı çıkaran AK Parti böylece 25 eksikle 2015’in gerisinde kaldı.

iŞTE AK PARTi‘NiN KAYSERi ADAY ADAYLARI! TAM LiSTE
Konu ile ilgili açıklama yapan Ak Parti Kayseri İl Başkan V. Fatih Hasyüncü;  “24 Haziran da gerçekleştirilecek olan seçimlerde Ak Parti Kayseri Milletvekili olabilmek için genel merkezimiz ve il başkanlığımıza toplan 94 başvuru yapılmıştır. Bunda sonraki süreç yapılacak olan temayül yoklaması ile ilgili çalışmalarımız var. Partimiz içerisinde aday adaylarımız arasında tatlı bir rekabet oluştu. Bu da siyasetin güzellikleri. İnşallah temayülden sonra adaylarımız belirlenecek ve sahalarda daha aktif görev alacaklar. Bu işte kaybeden yok, kazanan var.  Kazanan Kayserimiz, kazanan ülkemiz olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.” dedi.

Diğer yandan AK Parti 7 Haziran 2015 seçimlerinde Kayseri’de 119 aday adayı çıkarmıştı. AK Parti 27’nci dönem milletvekilliği seçimlerinde  ise bu rakamın 25 eksiğiyle 94 aday başvuru alarak 7 Haziran seçimlerinin gerisinde kaldı.  

İşte AK Parti milletvekili aday adayları:

1- Fatih Yüksel
2- Zekeriya Ergüneş
3- Hüseyin Cahit Özden
4- Ahmet Yakıcı
5- İsmail Tamer
6- Hülya Nergis
7- Ali Hasetçi
8- Nilgün Ertugay
9- Mustafa Elitaş
10- Orhan Çetin
11- İbrahim Günal
12- Sami Dedeoğlu
13- Mustafa Alan
14- İhsan Nursaçan
15- Üstün Yüksel
16- İsmail Emrah Karayel
17- Ata Beğendik
18- Efser Çelik
19- Nevzat Barbaros
20- Mustafa Uzun
21- Ahmet Sami Türk
22- Ahmedi Mahmut Ulaş
23- Tuğba Yörük Öztürk
24- Suat Özsoy
25- Cengiz Mirap
26- Gökalp Öner
27- Hüseyin Okandan
28- İsmail Gökşen
29- Ayşenur Gençol
30- Sümeyra Şahin
31- Leyuze Karacalar
32- Mehmet Habil Tecimen
33- Alpay Geze
34- Saniye Kaynar
35- Merve Sarıoğlu
36- Avşar Aslan
37- Halise Hasret Yavuz
38- Feyza Baş
39- Hasan Hüseyin Uzkülekçi
40- Abdulkadir Güneş
41- Musa Soykarcı
42- Havva Talay Çalış
43- Murat Cahid Cıngı
44- Şenel Güngör
45- Selen Köse
46- Şadi Büyükkeçeci
47- Kuddusi Erkılıç
48- Abdülkerim Gökoğlu
49- Ali Ekşi
50- Yasemin Görücü
51- Ekrem Sarar
52- Furkan Muhammed Özdemir
53- Kadir Can Gökalp
54- Ramazan Taş
55- Ramazan Güvenç
56- Mustafa Özsoy
57- VEYSEL Bayar
58- Mustafa Aksu
59- Taner Yıldız
60- Osman Alp Kahya
61- Mehmet Özhaseki
62- Cengiz İZGİ
63- Nurhan Selçuk
64- Mustafa Ağca
65- Mehmet Adıgüzel
66- Hatice Kubra Özmen
67- Kemal Tekden
68- Bahaddin Akbulut
69- Halil Ergen
70- Hakan Bayraktar
71- Mücahit Harmancı
72- Okay Altun
73- Kadir Karadeniz
74- Rumeysa Uslu
75- Deniz Mustafa Çağan
76- Ahmet Abdioğlu
77- Mustafa Cem Özdabak
78- Efe Suat Bilen
79- Mustafa Atalay
80- Ümit Selim Özkan
81- Hasan İlter
82- Oğuz Memiş
83- Betül Üner Yücesoy
84- Levent Doğan
85- Mehmet Bayırbaşı
86- Hilmi Baştürk
87- Mustafa Yılmaz
88- Tufan Şahin
89- Sinan Burhan
90- Aslihan Fener Ketencioğlu
91- Fatih İşçi
92- İkbal Çavdaroğlu
93- Fatma Çıtak
94- Sadi Köylü

Kayseri Gündem
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Musa 3 saat önce

Eski vekillerin hiç birisi olmamalı.Genc ve dinamik kadrolar gelmeli

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
yorumcu 2 saat önce

ismini duyurmak isteyen, seçimden sonra ''ben sizin aday adayınızdım '' deyip makam mevki heveslisi olan onlarca aday adayı var listede

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
burak 4 saat önce

millet vekili adayları genç ve dinamik olmalı 40 yaşını geçmemiş adaylar seçilmeli

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
yasin yürek 4 saat önce

sayın millet vekilleri ünüversteyi bitiren elektrik elektronik ve mekotronik mezunu olan kişiler neden iş bulamıyor birde devletten bursluluk aldı onu mutlaka ödemek zorunda iş olmayın ca bu ögrenci borcunu nasıl ödeyecek devlet mezun olan ögrencilere işini vermesi gerek bu ögrenciler sitrese girmektedirler devlet buna el atmalı ve işini vermeli sayın millet vekilleri

Cevapla
Beğenmedim! (0)