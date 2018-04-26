İŞTE İLK ADAY ADAYLARI!

Bir süredir Ankara'da bulunan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, dün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. Ersoy'un, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinden sonra İl Başkanlığı'ndan 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçimlerde 27. dönem milletvekili adaylığı için istifa ettiği öğrenildi.9 Şubat 2015 yılında MHP'nin 11. Olağan il Kongresinde 374 oyla İl Başkanı seçilen Baki Ersoy, MHP'nin 12. Olağan İl Kongresi'nde de güven tazeleyerek yeniden İl Başkanı seçilmişti. Baki Ersoy 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP İl Başkanlığı yapmıştı.Geçmiş dönem Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve Ülkü Ocakları Kayseri eski İl Başkanı Selim Gümüş de 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak milletvekili seçimlerinde MHP’den Kayseri milletvekili aday adaylığını açıkladı.Önceki gün Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek milletvekilliği aday adaylığını açıklayan Selim Gümüş, “Ülkü Ocakları Genel Merkezinde beraber görev yapmış olduğum Ülkü Ocakları İl Başkanımız Volkan Çolak Beyefendi’yi ziyaret ederek, aday adaylığımı açıklamış bulunmaktayım. Bizler ülkücü ahlak ve şuuru ile liderimizin ve teşkilatlarımızın emrindeyiz. Devletimizin ve milletimizin bekası için Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli 2019’da yapılacak genel seçimlerin erkene alınmasını önermiş ve bu öneri kabul görmüştür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayat geçmesi için son derece önem arz eden 24 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi çok önemli bir görevi üstlenmiştir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim’ diyerek istikamet olarak belirlediği Cumhur ittifakının, sandıktan kesin bir zaferle çıkacağından şüphemiz yoktur. Aziz milletimiz derin öngörüsü ile kimin bu millet için kimin kaos için çabaladığını yakinen görmekte ve değerlendirmektedir. Çeşitli ayak oyunları ile memleket için siyaset yapacağını sananlar; bugün büyük bir yanılgı içinde olduğu gibi 24 Haziran akşamında da büyük bir yenilgiye uğrayacaklardır. Ben de bu seçimlerde ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmet’ düsturuyla, Kayserimize ve kıymetli hemşerilerimize hizmet etmek için milletvekili aday adaylığımı açıklamış bulunuyorum.” şeklinde konuştu.Selim Gümüş’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak ise “Kendisi yıllarca kutlu ocağımıza hizmet etmiş, yüksek görev bilinci ile de Genel Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirmiştir. Kendilerinin, ülkücü camianın da teveccühleriyle 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde ilimizden milletvekili aday adaylığını açıklamaları bizleri ziyadesiyle memnun etti. Cumhur İttifakı ile sandıktan daha da güçlü bir Türkiye çıkacağından eminiz.. Allah yolunu açık etsin.” dedi.Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde AK Parti Kayseri milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Bünyanlı olan Özsoy, daha önce de MHP'den Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayı olmuştu.Valilik makamında basın mensuplarına açıklama yapan Özsoy, aldığı kararın vatana ve millete hayırlı olmasını dilediğini söyledi.Özsoy, "15 Temmuz'da Bolu'da olağanüstü hal valiliği görevini yürüttüm. FETÖ ile mücadelede Bolu Türkiye'deki 5 ilden biriydi. Anlımızın akı ile bu mücadeleden çıktık." diye konuştu.Devlet kavramının çok önemli olduğunu dile getiren Özsoy, şunları kaydetti:"Bugün itibariyle 4 yıldır sürdürmekte olduğum vali yardımcılığı görevimi Kayseri'den AK Parti milletvekili aday adayı olmak üzere istifa etmiş bulunuyorum. Çünkü bu bir vatan görevidir. Bu vatan görevinde de bana görev düştüğüne inanıyorum. Dolayısı ile bu kararımızın ülkemize, milletimize, Kayserimize AK Parti'ye hayırlı olmasını diliyorum."1968 yılında Bünyan’da dünyaya gelen Mustafa Özsoy, daha önce de MHP'den Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayı olmuş ve yaklaşık 232 bin civarında oy almıştı.CHP Kocasinan İlçe Başkanı Mazhar Oğuz Özsoy da partideki görevinden istifa ederek milletvekili aday adaylığını açıkladı. Özsoy aday adaylığını bugün saat 13.00’da partisinin il binasında yapacağı toplantı ile duyuracak.Milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa eden bir diğer isim ise İYİ Parti İl Başkanı Hüseyin Tekin oldu. Tekin’in 24 hazirandaki seçimlerde partisinden 1. sıradan aday gösterileceği iddia ediliyor.