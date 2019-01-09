İŞTE ÖZLENEN TABLO Kayseri’nin önemli sorunların çözümü ve büyük projelerin de uygulanması için olması gereken birlik ve beraberlik nihayet gerçekleşti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Talas Belediye Başkanı Dr. Palancıoğlu ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’dan oluşan Başkanlar Heyeti, 5 Bakanla görüşmek üzere Ankara’ya gitti.

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:30