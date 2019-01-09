İŞTE ÖZLENEN TABLO

ARTIK HEP BİRLİKTEYİZ
Başkan Dr. Büyükkılıç, “Bir dakika bile kaybetmeye tahammülümüz yok. Birlik, beraberlik içinde başkanlarımızla Ankara’ya çıkarma yaptık ve bundan sonra da hep böyle olacak. Durmak yok kaldığımızdan yerden koşmaya devam” dedi.
KONU KAYSERİ İSE
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Konu Kayseri olunca gerisi teferruat diyoruz biz de. Hep birlikte Memduh Başkanımızın ağabeyliği ile Kayseri’mizi daha da güzel ve gelişmiş yapmak için çalışacağız. Bunun için de hep birlikte hareket edeceğiz artık inşallah” dedi.
KAYSERİ İÇİN HEP BİRLİKTE
Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Dr. Mustafa Palancıoğlu da “Kayseri Biz Ruhu” ekibi içinde yer almaktan ve Kayseri için tek vücut olarak şehir için çalışıp çabalamaktan, gurur duyacağını söyledi. Başkan Palancıoğlu, “Kayseri için artık hep birlikte hareket edeceğiz böylece Kayseri’ye çok daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.
5 BAKANLA GÖRÜŞECEKLER
Kayseri’nin sorunlarını çözmek ve yeni projelere imza atmak için Büyükkılıç Başkanlığı’nda oluşan Kayseri Biz Ruhu ekibinde yer alan Palancıoğlu ve Çolakbayrakdar ile İl Başkanı Çopuroğlu iki gün süreyle Ankara’da 5 Bakanla görüşecekler. Tarım, Turizm, Milli Savunma, Sağlık ve Eğitim Bakanlarıyla doğrudan görüşmeler yapacak olan heyet, birlikte hareket ederek projelerin daha hızlı yürüyeceğini ve sonuçlanacağını belirtiyorlar.
Başkan Dr. Büyükkılıç, “Bir dakika bile kaybetmeye tahammülümüz yok. Birlik, beraberlik içinde başkanlarımızla Ankara’ya çıkarma yaptık ve bundan sonra da hep böyle olacak. Durmak yok kaldığımızdan yerden koşmaya devam” dedi.
KONU KAYSERİ İSE
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Konu Kayseri olunca gerisi teferruat diyoruz biz de. Hep birlikte Memduh Başkanımızın ağabeyliği ile Kayseri’mizi daha da güzel ve gelişmiş yapmak için çalışacağız. Bunun için de hep birlikte hareket edeceğiz artık inşallah” dedi.
KAYSERİ İÇİN HEP BİRLİKTE
Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Dr. Mustafa Palancıoğlu da “Kayseri Biz Ruhu” ekibi içinde yer almaktan ve Kayseri için tek vücut olarak şehir için çalışıp çabalamaktan, gurur duyacağını söyledi. Başkan Palancıoğlu, “Kayseri için artık hep birlikte hareket edeceğiz böylece Kayseri’ye çok daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.
5 BAKANLA GÖRÜŞECEKLER
Kayseri’nin sorunlarını çözmek ve yeni projelere imza atmak için Büyükkılıç Başkanlığı’nda oluşan Kayseri Biz Ruhu ekibinde yer alan Palancıoğlu ve Çolakbayrakdar ile İl Başkanı Çopuroğlu iki gün süreyle Ankara’da 5 Bakanla görüşecekler. Tarım, Turizm, Milli Savunma, Sağlık ve Eğitim Bakanlarıyla doğrudan görüşmeler yapacak olan heyet, birlikte hareket ederek projelerin daha hızlı yürüyeceğini ve sonuçlanacağını belirtiyorlar.
Özel Haber: İlter Sağırsoy