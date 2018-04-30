İŞTE YENİ İL BAŞKANLARI

AK Parti’de Hüseyin Cahit Özden’in, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde aday adayı olmak için İl Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından yeni İl Başkanı, Fatih Hasyüncü oldu. Hasyüncü partide daha önce il başkan yardımcılığı ve siyasi Hukuki işler görevini yürütüyordu.24 Haziran'da yapılacak seçimlerde aday adaylığı için görevinden istifa eden MHP İl Başkanı Baki Ersoy, görevi Serkan Tok'a devretti.Milletvekilliği seçimleri için görevinden istifa eden Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Mahmut Arıkan, İl başkanlığı görevini başkan yardımcısı Nuri Ülkümdaş’a devretti. SP’nin yeni il başkanı Nuri Ülkümdaş oldu.İYİ Parti’den yapılan açıklamaya göre yeni il başkanı şöyle belirlendi;“İYİ Parti Kayseri İl başkanı Hüseyin Tekin beyin milletvekilliği aday adayı olmak için il başkanlığı görevinden istifa etmesinden sonra 28.04. Cumartesi günü il binasında gerçekleşen başkanlık seçimine 4 başkan adayı katılmıştır. Emine Bağcı, Kürşat Taşdemir, Uğur Dede, Şahin Arslanoğlu. Gerçekleşen seçimlerde büyük çoğunluğun oyunu alan Emine Bağcı İYİ Parti Kayseri İl başkanı olmuştur. Gerek seçim öncesinde, gerekse seçim sonrasında birlik ve beraberlik mesajı veren İl Başkan adayları, İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığının emrinde olduklarını ve 24 Haziran Seçimlerine hazır olduklarını, İYİ Partinin iktidar, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olacağına dair inançlarını dile getirmişlerdir.”