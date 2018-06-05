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“ İSTİŞARE TOPLANTILARI BAŞLIYOR”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP'nin gerçekleştireceği bölge istişare toplantıları vesilesiyle 24 Haziran'ın, bağımsız ve egemen Türkiye'ye giden yoldaki kutlu şafaktan yeni bir egemenlik güneşi doğacağı haykırılacaktır." ifadesini kullandı.

“ İSTİŞARE TOPLANTILARI BAŞLIYOR”
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında, MHP'nin "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl?" temalı bölge istişare toplantılarının yarın başlayacağını bildirdi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve milletvekili adaylarının katılımıyla yapılacak toplantıların 30 il teşkilatını kapsayacağını belirten Yalçın, Sivas, Kayseri, Konya, Bursa ve İzmir il merkezlerindeki bölge istişare toplantılarının da kapalı spor salonlarında yapılacağını duyurdu.
"Yeni bir egemenlik güneşi doğacağı haykırılacak"
Yalçın, bu toplantıların, kampanyaları için sahada bulunan teşkilat mensuplarıyla adayların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve erken seçim sürecinin dinamikleri konusunda en geniş manada bilgilendirip motive etmek, hem de seçmen algısına pozitif katkılarda bulunulmasını sağlamak üzere düzenlendiğini aktardı.
 
 
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