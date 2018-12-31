İTTİFAK TAMAM

Ak Parti Genel Başkan eski yardımcısı ve ittifak görüşmelerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin verdiği bilgiye göre, Kayseri’de yerel seçim için Cumhur İttifakı görüşmeleri tamamlandı. Buna göre MHP, Sarıoğlan, Pınarbaşı ve Özvatan da aday çıkaracak ve bu üç ilçede Ak Parti aday çıkarmayıp MHP’yi destekleyecek. Aynı şekilde kalan 13 ilçede de MHP aday çıkarmayacak ve Ak Parti’yi destekleyecek.

