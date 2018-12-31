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İTTİFAK TAMAM

Ankara’da sürdürülen Cumhur İttifakı’na yönelik çalışmalarda Kayseri için görüşmeler tamamlandı ve izlenecek yöntem karara bağlandı. Buna göre 13 ilçede MHP aday göstermezken, Ak Parti de 3 ilçede aday göstermeyecek. Partiler aday göstermedikleri yerlerde Cumhur İttifakın diğer üyesi olan partiyi destekleyecek. Belediye Meclis üyeliklerinde ise ittifak olmayacak,  MHP ve Ak Parti kendi üyelerini aday gösterecek.

İTTİFAK TAMAM

Ak Parti Genel Başkan eski yardımcısı ve ittifak görüşmelerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin verdiği bilgiye göre, Kayseri’de yerel seçim için Cumhur İttifakı görüşmeleri tamamlandı. Buna göre MHP, Sarıoğlan, Pınarbaşı ve Özvatan da aday çıkaracak ve bu üç ilçede Ak Parti aday çıkarmayıp MHP’yi destekleyecek. Aynı şekilde kalan 13 ilçede de MHP aday çıkarmayacak ve Ak Parti’yi destekleyecek.
 

İlter SAĞIRSOY

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esnaf 1 ay önce

talasta mhp aday göstermeli o da rıfat yıldırım olmalı yoksa oyumuz başka tarafa kayar o da iyi parti olabilir çünkü talasta intifak istemiyoruz

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İşçi 4 hafta önce

İncesu da ittifak istemiyoruz

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Barkotcu 4 hafta önce

İncesuda MHP seçime girmeli yoksa o kadar oy başka partiye gider akp ye gitmez

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İşsiz vatandaş 4 hafta önce

Mhp oy vercektim chp vercem artık yeter sizlere oy yok

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Taban 4 hafta önce

Koltuğa satılan ülkücü olamaz ocak binasına satılan ülkücü hiç olamaz tabana sordunuzmu ne demek ittifak saçma sapan işler yapıorsunuz ama biz taban olarak size gereken dersi sandıkta veriiriz.basarız tokatı o zaman anlaraınız ittifakı !!!! Bitirdiniz be partityi yazıklar olsun beklediğimiz soğuk ocak günlerine yazıklar olsun dava kızıl elma diye kandırdığınız günlere hakkım varsa zehir zıkkım olsun...

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Vatandaş 4 hafta önce

umarım bu haber dogru degildir eğer haber doğru ise yazıklar olsun rahatlikla kazanilabilecek bir talasi elleri ile verdiklerinden dolayi mhp benim icin bitmistir

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Tekin Tuna 2 hafta önce

tepeden inme aday istemiyoruz aday adayı olsun ak partimize faydalı olsun mertçe aday adayı olan olan aday istiyoruz kenarda dolanan kıyıda dolanan aday adayı olmaya cesaret edemeyen aday istemiyoruz

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