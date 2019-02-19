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İyi Parti Adayları Listesi Açıklandı

İyi Parti Kayseri belediye başkan adayları açıklandı. İşte isimler

İyi Parti Adayları Listesi Açıklandı

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi: DURSUN ATAŞ
DEVELİ Belediyesi: ALİ AĞCA
FELAHİYE Belediyesi: ZAYİT ACI
İNCESU Belediyesi: MUSTAFA İLMEK
KOCASİNAN Belediyesi: HASAN SAMİ ÖZVARINLI
ÖZVATAN Belediyesi: MEHMET BİNGÖL
PINARBAŞI Belediyesi: CUMA SAĞLAM
TALAS Belediyesi: OSMAN HAYMANA
YAHYALI Belediyesi: ABDULLAH YILMAZ
YEŞİLHİSAR Belediyesi: METİN İNCE
 

Haber Merkezi

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e k 24 saat önce

iyi parti istekler emeklilik yaşı düşürülmeli yaş hattı kakmalı 6000 pirimi dolduran emekli edilmeli birde 25 yıl evli olan bütün ev hanımları emekli edilmeli belli bir ücret alınarak 20.000 tl alınıp emekli edilmeli ev hanımları çünkü onlar çalışmıyor ev hanımları sadece eşine ve çocuklarına çalışıyor bu ev hanımların maduriyeti giderilmeli bu yapılmalı iyi parti

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c 20 saat önce

bütün partililere duyuru ev hanımları emekli edilmeli 25 yı evli olan bayanlar emekli olmalı çünkü onların çalışma lüksü yok belli bir üçret yatırıp emekli edilmeli 15000 tl ve ya 20000 tl yatırarak yurt dışındaki hanımlarımız nasıl türkiyede para yatırıp emekli ediliyorsa bizim hanılarımız neden emekli olmasınki onlarda emekli edilsin

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burak 20 saat önce

kayseride su ve elektirik ücretleri çok yüksek yüzde 50 indirime gidilmeli degerli belediye başkan adaylar

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