İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Listesi Onaylandı

Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ ve Talas İlçe Başkanı Osman Haymana, ilk olarak İyi Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile yerel seçim öncesi yapılacak çalışmalar hakkında görüşmelerde bulundu ve daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından kabul edildi.



Onaylanan yeni il yönetim listesi aşağıdaki isimlerden oluştuğunu ve yeni il yönetiminin hemen çalışmalara başlayacağını İl Divan Heyeti’nin de kısa sürede açıklanarak yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanılacağı bildirildi.



İşte İYİ PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANLIĞI İL YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Süleyman BOZKURT, M. Sebati ATAMAN, Güler Funda DAĞ, Necmettin APAYDIN, Zübeyde GÜNDÜZ, Mazhar POLAT, Serap ALTUNTAŞ EROĞLU, Necla ULUTOPÇU,

Şevki KARAMETE, Ahmet KARACA, Ceyhan DAYIOĞLU, Ayhan KILINÇKAYA,

Ümüt Yasin TUNÇBİLEK, Mediha KÖKEN, İlhan TANRIÖVEN, Ahmet KILIÇASLAN,

Mustafa HAMURCU, Osman TÜRK, Volkan DEMİRCİ, Mehmet GENİŞER, Ayşegül ÇAKMAK, Didem BOZGEDİK ÖZSOY, Turan KARABULUT, Olcay HACIBEKİROĞLU, İsmet SARAÇ, Tufan DİNÇER, Abdullah AYDOĞAN, Osman ARSLAN, Berrin ÇELİK, Halil ESEN,

Menekşe ÇELEBİ, Canan MORBEL, Kürşat TAŞDEMİR, Onur MUTLUTÜRK, Halil TEBER,

Bayram ZENGİN, Ali BENLİ, Önder KURAL , İbrahim KILIÇ, Şadan GÜNER,

Cabbar TÜRKSOY, Ferdane ÖZDEMİR, Ali AÇIKGÖZ, Erol BAHADIR, Orhan BÜRÜNGÜZ,

Faruk ÖZKAN, Bergüzar KILIÇ, Ülkühan DAĞAŞAN, Derviş FERAH, Zeynep ASLAN,

İcabi YEŞİLYURT, Senem KILINÇ, Gökçe DİNÇ, Burhan GÜRÜN, Tülün ULUTAŞ, Şakir AL

Abdülhamit KAYNAR, Seyit DURAN, Tuncay KARACABEY, Yakup RUHCAN, Ömür TURGUT,

Burhan İYİGÜN, Gurbet URAS, Alper Tunga ÜNAL, Nazım GEREKLİOĞLU,

Sinan ÖZDEMİR, Aykan MAZMANOĞLU.



İL DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

İsmail TANRIÖVEN, Halil YILMAZ, Lale DAĞAŞAN, Serdar TANIRLI, Emin YILMAZ, Melahat YUVALI, Bekir BULUT, Aytekin DOYMUŞ, Hayrullah DURMUŞ, Mustafa BAŞDEMİR, Ömer Yurdakul AKDENİZ, Kadir KAPLAN, Yılmaz AKTAŞ, Mehmet ABEŞ.

Haber Merkezi









