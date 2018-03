iYi PARTi KAYSERi iL BiNASI AÇILDI

Başkan Hüseyin Tekin ve parti üyelerinin Seyyid Burhaneddin türbesi ziyaretiyle başlayan açılış daha sonra il binasının tanıtımıyla devam etti.



16 Kasım 2017 Perşembe günü genel başkanın takdiri ve genel Kurulun onayıyla Kayseri Kurucu İl Başkanı olarak atandığını söyleyen Başkan Hüseyin Tekin, “ Geçtiğimiz 14 günlük süre içerisinde hazırlıklarını tamamladığımız teşkilat İl binamızı, Melikgazi İlçe teşkilat binamızı ve Kocasinan ilçe teşkilat binasını faaliyete geçiriyoruz. Bugün burada bulunduğumuz yeri basın mensupları aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırmak ve bu vesileyle de partimiz hakkında bilgi vermek için toplanmış bulunmaktayız. Asıl büyük açılışımız 10 Aralık tarihinden sonra Genel Başkanımız Meral Akşener’in de iştirakiyle, Kayseri’deki bütün teşkilatlarımızın teşekkül etmesiyle birlikte olacaktır. Bugünden itibaren 10 Aralık’a kadar merkez ilçe teşkilatları başta olmak üzere İl yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 16 İlçemizin tamamında teşkilatlanmalarımızı tamamlayıp bunu genel merkezimizin onayına sunacağız.” İfadelerini kullandı



“Kayseri iyi olacak”

Tekin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kurultay konuşmasında dile getirdiği cümleleri şu şekilde aktardı;

“Ekmeğimizi birlikte bölüştüğümüz alın terimiz alın terine, gözyaşımız gözyaşına karışan İnşallah güzel günlere de birlikte kavuşacağımız memleketimiz Kayseri’de bu kutlu vazife şahsımıza tevdi edildi. Bu ağır sorumlulukla hızla halkımızla kucaklaşacağımız hizmet binamızı tuttuk. Bugün burada iyiliğin kapılarını Kayseri’de hep birlikte açıyoruz. Halkımız sabırsızlıkla bu gönül seferberliğine omuz vermek istediği, bizler de hızla halkımıza İyi Parti’yi anlatmak istediğimiz için binamızı resmi açılış öncesi faaliyete geçirmeyi uygun bulduk.

Milletimiz yeni bir iktidarla güçlü bir Türkiye ile yola devam etme niyetini beyan etmektedir. Bugün millet adına üstlendiğimiz bu görevi ilan etmek için buradayız. Umutlarımız var, hayallerimiz var. Zengin ve mutlu bir Türkiye istiyoruz. Gücümüz var. Özgür bir toplum istiyoruz, halkımız var. Yani bir siyasal hareketle Türkiye kucaklaşmasını başlatıyoruz. Kayseri İyi olacak, Türkiye iyi olacak.”



“İlk amacımız parlamenter sisteme dönmek”

İl başkanına görevinde başarılar dileyen ve parti kuruluş amacıyla ilgili bilgiler veren İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “iyi partinin kuruluş hedefi Türkiye’yi tekrar parlamenter demokratik sisteme döndürmektir. Türkiye’yi tekrar kuruluş felsefesi üzerine itmektir. Eski Türkiye denildiği zaman bunu bir kenara attığınız anlamına gelir; dolayısıyla biz bunu kabul edemeyiz. Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş felsefesi üzerine çıkacak şekilde yeniden düzenlenecektir. Milli değerlerimiz ayaklar altına alınmıştır, bunlar tekrar ihya edilecektir. Milli eğitim sistemimiz düzene sokulacaktır. Tamamen siyasetin elini çektiği bağımsız bir adalet sistemi ikame edilecektir. Ekonomik sistem yeniden dizayn edilecektir ve işverenlerin önü açılacaktır. İnsanlara haklarını ‘Avrupa istiyor’ diye değil kendi insanımız için vereceğiz. Dolayısıyla Türkiye aslında olması gereken, 1923’te kurulduğu şekilde muasır medeniyet seviyesinde, kendi insanına insan haklarını tanıyan, insan oldukları için değer veren ama her bir Türk vatandaşını ayırt etmeksizin kucaklayan, ayrımcılığı, etnisiteyi ortadan kaldıran bir anlayışa sahip olarak faaliyet gösterecektir. Bunun için hedefimiz en az 50+1’dir ve Cumhurbaşkanını seçmektir inşallah.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da ilk yapacağımız iş bir takım adli düzenlemeler yaptıktan sonra seçim kurulu dâhil olmak üzere tekrar parlamenter sisteme dönmek için anayasa değişiklik referandumuna gitmektir. Ve Türkiye Cumhuriyeti tekrar olması gereken demokratik parlamenter hukuk sistemini benimsemiş bir devlet olarak görevini yerine getirecektir.” şeklinde konuştu.



Amacımız hukukun önünü açmak…

Partinin kuruluşunda hiçbir cemaat, şirket ve devletin desteğini almadıklarını kaydeden Halaçoğlu, sözlerini şöyle tamamladı;

“Biz Türk milletinin içinden çıkmış evlatlar olarak tamamen iyi niyetle ve bir özgüvenle yola çıkmış insanlarız. Tıpkı 1918’de ülkenin işgal edildiğinde ülkeyi düşmanlardan kurtarmak için yola çıkan Kuva-yı Milliye hareketi gibi… Biz aynı felsefeyle yola çıktık ve inşallah herhangi bir makam ve mevki düşünmeden hedefimiz tek adam yönetiminden ülkeyi kurtarmak… Tekrar demokratik sisteme döndürmek ve Türk milletini, devletini layık olduğu yere getirmek … Bugün iktidar yollar yapıyor ama bir yolu eksik bırakmış. O da hukuk yolu. Önümüze bin bir çeşit engeller çıkartılıyor. Ama biz buna rağmen her engeli aşacağız ve bütün devlet gücünü arkasına almış iktidara karşı başarıya ulaşacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın; çünkü biz her şeyden önce Türk’üz. Bugün batıya, doğuya, güneye, kuzeye İYİ Parti gitmektedir ve orada karşılaştığımız teveccüh çok güzeldir.”

Haber: Tuba Köksal