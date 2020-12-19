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İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı hayatını kaybetti

İyi Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ hayatını kaybetti.

İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı hayatını kaybetti
İyi Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ, covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya sitesinden yapılan paylaşımda; Kronik rahatsızlığa bağlı olarak kaldırıldığı hastanede bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören Melikgazi İlçe Başkanımız Erdal Dağ, maalesef doktorların tüm müdahalelerine rağmen vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet diler değerli eşi Güler Funda Dağ hanımefendi başta olmak üzere ailesine, tüm sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uzun süredir hastanede tedavi gören Dağ'ın hakkın rahmetine kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, "Vatan, millet sevdası için mücadele veren çok kıymetli başkanımız Kovid-19 nedeniyle hakkın rahmetine kavuştu. Başkanımıza Allah'tan rahmet diliyor, sevenlerine ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı hayatını kaybetti, System.String[]

Haber Merkezi

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