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İYİ Parti’den CHP’ye ziyaret

İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkan Yardımcısı Alkan Okuyucu ve yönetim kurulu üyeleri CHP Melikgazi İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İYİ Parti’den CHP’ye ziyaret
Ziyarete, İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı M. Sebati Ataman, Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Özaşır ve Basın-Propagandadan sorumlu Başkan Yardımcısı Alkan Okuyucu yer aldı.
CHP Melikgazi İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Keskin ve Yönetim Kurulu üyeleriyle yapılan ön koordinasyon toplantısında, seçim güvenliği ve seçimde yapılacak işbirliği konuları görüşüldü.
Ziyarette Saadet Partisi ve Demokrat Parti de davet edilerek genişletilmiş bir seçim güvenliği ve işbirliği toplantısı yapılmasına karar verildi Seçim güvenliği konusunda bahse konu dört partinin ortak ve işbirliği içinde hareket etmesinin çok faydalı olacağı değerlendirildi.
Görevine yeni başlayan CHP Melikgazi İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Keskin’e “hayırlı olsun” dilekleri iletilerek ziyaret sonlandırıldı.
Kurum Haberi
 
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