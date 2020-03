“Kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajını şöyle sürdürdü: “Çanakkale zaferi şanlı tarihimizin en önemli sayfalarından birisidir ve asla unutulmayacaktır. Çanakkale mücadelesi ve zaferinin üzerinden 105 yıl geçmesine karşın bugün önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Türk milleti, vatan sevgisini tüm değerlerin üstünde tutarak, bağımsız ve özgür yaşama gayesinden hiçbir zaman taviz vermemiştir. Sahip olduğu özelliklerle, dünya üzerinde saygın bir konum edinen Türk Milleti onurlu tutumu, kahramanlıkları ve başarılarıyla tarihin akışını hep değiştirmiştir. Bunlardan birisi ve en önemlisi olan Çanakkale Savaşı, ecdadımızın, yedi düvele meydan okuduğu, dönemin en modern ordularını dize getirdiği ve tarihin akışını değiştirdiği şanlı bir desten olduğunu biliyoruz. Tarihi hep şanlı zaferlerle dolu olan Türk milleti, burada da birlik ve beraberlik içinde Çanakkale’de de yedi düvele dersini vermiştir. Bunun yanında Çanakkale bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın en büyük timsalidir ve örneğidir. Çanakkale’de ecdadımız her şeyini ortaya koyarak, canını feda ederek, en güçlü denilen orduları durdurup, ağır darbeler vurarak tarihe Çanakkale Geçilmez sözünü nakşetmiştir. Her zaman vatan sevgisini değerlerin üzerinde tutarak bağımsız ve özgür yaşama gayesiyle kahramanca mücadele eden ecdadımızın o gün verdiği amansız mücadele sayesinde bugün vatan topraklarında huzur içinde yaşıyoruz. Tarih boyunca her dönem her türlü saldırılara maruz kalan Türk Milleti hiçbir zaman mesele vatan ve kutsal değerler olunca geri durmamış ve canını feda ederek mücadele etmiştir. Ecdadımızın verdiği tarihe geçen bu mücadele sayesinde bugün huzur içinde yaşadığımız ülkemizde birlik ve beraberliğimize kast edenlere karşı dimdik, uyanık durmalıyız. 105 yıl önceki bu mücadeleyi hiçbir zaman unutmamalıyız.”



Başkan Çopuroğlu, Çanakkale Savaşı’nda vatan uğruna 250 bin şehit verildiğini ve şehitlerimizin her birini rahmetle, minnetle andıklarını belirterek, mesajını şöyle tamamladı: ““Çanakkale Savaşı’nda yedi düvele karşı düşmanın sahip olduğu modern silahlara rağmen kahramanca mücadele eden şehitlerimiz başta olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Türk Milletinin tarihinde verdiği bütün mücadelelerde kahramanca şehit olan ecdadımızı, bugün gerek yurt içinde gerekse yurt dışında vatan savunması için canlarını ortaya koyan ve şehit olan kahraman askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi şükranlarımızı sunuyoruz.”







Haber: Erkinbeğ Uygurtürk