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Kalın: "50 yıl, anadan, yardan, evlattan ve dahası serden, kendinden geçen serden geçtiler demektir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Serap Şule Kalın, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "50 yıl, anadan, yardan, evlattan ve dahası serden, kendinden geçen serdengeçtiler demektir" dedi.

Kalın: "50 yıl, anadan, yardan, evlattan ve dahası serden, kendinden geçen serden geçtiler demektir"

MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Serap Şule Kalın, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kalın, mesajında şunları söyledi:
"50 yıl demek; zerre ümitsizliğe, vefasızlığa, yeise ve desiseye itibar etmeden kalbinin ve aklının ayağı ile yürüyen iman dolu sineler demektir. 50 yıl demek; tabutluklarda, işkencelerle ve çilelerle acının her halini tadıp da idam sehpası ile helalleşen kutlu bir nesil demektir. 50 yıl demek; anadan, yardan, evlattan ve dahası serden, kendinden geçen Serdengeçtiler demektir. 50 yıl demek; Eylül’de dökülen yapraklarla yeniden doğmak, Kasım soğuğunda unutamayacağın ayaz demektir. 50 yıl demek; çokça mücadele, çokça emek, çokça inanmışlık ve hilale, yıldıza adanmışlık demektir. 50 yıl demek; Türk dünyasının Son Başbuğu Alparslan Türkeş demektir 50 yıl demek; Türk dünyasının Bilge Lideri Devlet Bahçeli demektir. Bu hareketin neferleri Başbuğ Alparslan Türkeş’in belirttiği gibi “Emanet olunan davayı kucakladım. Hiç arkama bakmadan, tereddütsüz hiçbir şeye aldırmadan yürüyorum” sözlerini kendilerine yaka rozeti yapanlardır. Bu hareketin neferleri her zaman ve her yerde önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben” diyen Liderimiz Devlet Bahçeli’nin, devleti ebed müddet olsun diye büyük Türk milletinin daim emrindedir. Kadınıyla, erkeğiyle 50. yılına ulaştırdığımız Milliyetçi Hareket Partisi’ne gönül verenlere selam olsun."
 

İHA

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