Kalkan, özgürlüklerle yükseldik

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan Ak parti hükümeti ile birlikte yükselişe geçtiklerine dair eleştirilere şiddetle karşı çıktıklarını açıkladı. Kalkan, sendika olarak yetkiyi 2010 yılında aldıklarını hatırlatarak eğer söylendiği gibi bir duruşumuz varsa bunun çok daha önce gerçekleşmesi gerektiğini aktardı. İnsanların son 10 yılda seçimlerini daha rahat ve hiçbir baskı altında kalmadan yaptıklarını kaydeden Kalkan, yükselişlerinin de bu özgürlük çerçevesinde düşünülmesi gerektiğini söyledi.



Haber: Bünyamin Gültekin