Kamu-Sen’den MHP’ye dava

Referandum sürecinde "hayır" diyeceklerini açıkladıkları için MHP Genel Merkez yönetimi ile ters düşen Türkiye Kamu-Sen'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan yardımcısı ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, MHP’li vekiller hakkında tehdit ve hakaretten suç duyurusunda bulundu.

MHP Genel Merkezi'nin aday olmamasını istediği Türk Büro-Sen Başkanı Fahrettin Yokuş bir süre önce Ankara'da silahlı saldırıya uğramıştı. Yokuş, saldırıyı yara almadan atlatırken şoförü bacaklarından yaralanmış, aracına 3 kurşun isabet etmişti.



"Kongrede olay çıkabilir gereken yapılsın"

Yokuş'un, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu metinde, birçok MHP'linin ismi yer alıyor. Yokuş'un ismini verdiği MHP'liler arasında divan üyelerinin de olması dikkat çekti.

Suç duyurusunda, 24-25 Şubat'ta Sendika Genel Kurullarının yapılacağını belirten Yokuş, kongrede güvenlik sorunu olabileceğini ve buna ilişkin güvenlik tedbirlerinin alınmasını isteyerek şunları belirtti;

"İvedilikle Sendikamızın Genel Kurulunun yapılacağı 24- 25 Şubat tarihlerinden önce gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını, Öncelikle yukarıda ismi belirtilen şüphelilerin ve ismi olmayan diğer şüphelilerin tespiti ile akabinde tüm şüpheliler hakkında hakaret, tehdit ve şantaj suçlarından dolayı gerekli cezai soruşturmanın yapılarak cezalandırılmasını teminen kamu dava açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim."



(Yeniçağ)

