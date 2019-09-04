Karakaş: “Kapatın artık bu HDP isimli terör yuvasını”

Başkan Karakaş yazılı açıklamasında konu hakkında şunları ifade etti: “Bu annelerin şu sözleri HDP'nin gerçek yüzünü de ortaya koyuyor: “Senin oğlun dağa gitsin, bakalım sen oturuyor musun, oturuyor musun? Bizim canımız gitmiş, senin umurunda mı? Gönderdiniz, yalan mı? Kaç tane genç toprağın altında. Diyarbakır'da genç bırakmadınız ya cezaevinde ya toprağın altındalar. Başlarım sizin Kürdistan davanıza. 'Fakir fukaranın çocuğu dağa, ben koltuklarda.' Alıştınız insanları dağa göndermeye. Size verecek çocuğumuz yok, getirin. Bunların çocukları lüks okullarda okuyor. Yeter artık toprağın altı genç doldu, nereye kadar?" Canı yanmış baba ise şunları söylüyor: "Buraya (İl Binasına) gidip geliyordu. Benim oğlu batıda yetişti. Kürtçe bilmez. Ne olduysa Adalet mitingi ve sonra HDP mitingleri sonrasında oldu. Çocuğumun beynini yıkadılar, kendi emellerine kurban ettiler. Bunların çocuğu yok mu? Öyle partiseverse, dağseverse kendi çocuğunu göndersin. Bunların yaptığı zulümdür." Yürekleri Demirtaş için utansın. "Biz Demirtaş'ın çığlığıyız" diyenler utansın. HDP/PKK için adalet yürüyüşleri mitingleri yapanlar utansın. Kendilerini HDP ile aynı gemide olduklarını ilan eden CHP'liler utansın. Bu HDP gemisi gençleri dağa taşıyor. Nihai amacı ise vatan topraklarımı Amerika ve İsrail'e taşımak. Bu gemiyi bağrı yanık annelerin feryatları batıracaktır. Vatan, millet ve insanlık düşmanı HDP'nin PKK'dan farkı yoktur. PKK ne ise, HDP de odur. Hükumeti, Yargıtay Cumhuriyet Baş Savcılığını ve tüm ilgili kurum ve kişileri göreve çağırıyoruz: Kapatın artık bu HDP isimli terör yuvasını!”

