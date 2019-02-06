Karamollaoğlu Kayseri’ye geliyor

Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu’nun da katılacağı belediye başkan adayları tanıtım programı 8 Şubat Cuma günü Kadir Has Kültür Merkezinde saat 19:00’da başlayacak.

Saadet Partisi İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Genel Merkezimiz tarafından geçtiğimiz hafta Congresium Ankara’da aday tanıtımı ve kampanya lansmanı düzenledi. “Burada bildiğiniz tüm ceketleri unutun” sloganıyla seçim lansmanı hazırlamıştık ve “#cepsizceketi” tanıttık. Şimdi Kayseri’de Bilge Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun katılımlarıyla #cepsizcekete dair yapılan tanıtımda, “Dürüst başkan dürüst yönetim anlayışına sahip olan adaylarımız #cepsizceket giyecekler. Aday tanıtım programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir. İl Başkanlığımızdan saat 17.30’dan itibaren servisler kalkacaktır” denildi.