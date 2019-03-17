Karaoğlu: “Biz halkın sorunlarına odaklandık”

CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor. Yaptığı ziyaretler ve toplantılarda halkın sorunlarını dinleyen Dr. Sema Karaoğlu, yoksulluk ve pahalılıkla mücadele edip sorunları çözen projeleri hayata geçireceklerini belirtti.



Gün içerisinde Erkilet ve Argıncık’taki seçim ofislerinin açılışlarına da katılan Dr. Sema Karaoğlu, yoksul ve dar gelirli ailelerin ekonomik krizin faturasını ödemek zorunda bırakıldıklarına dikkat çekti.

Seçim çalışmaları kapsamında kentte yayın yapan TV1 Televizyonundaki ‘Seçim Ekranı’ isimli programa katılan Dr. Sema Karaoğlu, “HDP-PKK ile birlikte mi hareket ediyorsunuz” şeklindeki soruya, “Bize PKK ile yan yana geliyorsunuz’ yaftasını yapıştıranlar önce aynaya baksınlar. Biz halkın sorunlarına odaklandık” şeklinde cevap verdi.



Karaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim HDP ile organik bir bağımız yok. Yan yana geldiğimiz de yok. Üstelik HDP, TBMM çatısı altında olan siyasal bir partidir. 6 milyon seçmeni vardır. HDP PKK’nın siyasi uzantısıysa neden kapatmıyorlar, mecliste çoğunlukları var, neden seçime girmesine izin veriyorlar, neden 2019 için 92 milyon TL seçim bütçesi veriyorlar? 17 yıldır ülkeyi yönetenler HDP’ye PKK diyorlarsa gereğini yapacaklar. Yok aksi ise de, bu söylemleri bırakacaklar.17 yıldır iktidar ne istedi de bu ülkede yapamadı? İstediği her şeyi yaptı. TV kanallarında ne söyleseniz boyuna. Çünkü havuz medya var ve göstermiyorlar. Bakın Mansur Yavaş’ın başına gelenlere… Açıklama yaptı ama hiçbir kanal vermedi! Yani bize çamur atmak yerine halkın yaşadığı sorunlara çare olsunlar, çözüm üretsinler. Bilinçli vatandaş aklıyla oynanmasından çok rahatsızlar. Bunun bilinmesini istedim. 31 yıldır eli ekmek tutan, bu devlete 31 yıldır vergi ödeyen bir hekimim. Ben uzun yıllardır Kayseri’de yaşıyorum. Sosyal yardımlar konusunda sadece sıradan bir vatandaş Sema Karaoğlu olarak, bin 500 tane mikro kredi kadınına vesile olmuşum, 358 bin lira fonlarına para aktarılmasına vesile olmuşum, bin 500 mikro kredi kadını bu vesileyle iş yapıyor. Ben Karaoğlu çiftliğini kurmuşum, orada istihdam sağlamışım ve insanlar orada ekmeklerini kazanıyor. Karaoğlu Vakfını kurmuşuz ailece ve 49 tane üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Bu mudur vatanı sevmemek, bu mudur PKK ile işbirliği yapmak? Bize bu yaftaları yapıştıranlar dönüp aynaya baksınlar görecekler. Biz bu yalanlara değil, halkın sorunlarına odaklandık ve onların çözümü için çareler üreteceğiz.”

