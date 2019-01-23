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Karaoğlu Gesili Kadınların Misafiri Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu, Gesili kadınların misafiri oldu. Farklı bölgelerdeki vatandaşları da ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Karaoğlu Gesili Kadınların Misafiri Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor. STK ziyaretlerinin yanı sıra vatandaşlarla da buluşmaya devam eden Karaoğlu, sıcak, samimi tavırları ile de takdir topluyor, yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda Gesi'de kadınların davetini kırmayan Karaoğlu, evlerine konuk oldu ve onlarla sohbet edip, projelerini anlattı. İlgilerinden dolayı Gesili kadınlara teşekkür eden Karaoğlu, “Türkülere konu olmuş güzel Gesimiz hak ettiği hizmeti bizimle alacak. Biz Gesi’de kadınlarımızla birlikte ev ekonomisine katkı sunacağız, kadınlarımız çalışmak istiyor. Gesili kadınlarımızla birlikte kuracağımız kooperatiflerle alım garantili üretim yapacağız. Küçük lokmamızı büyük edeceğiz. Hanımeli projemiz ile Gesili kadınlarımız da üretecek, ev ekonomilerine katkı sunacak. Bunun yanında ihtiyaca göre anaokulu ve kreş hizmetlerini de kadınlarımızla buluşturacağız. Kadınlarımız çocuklarını okullarına teslim edecek ve üretecekler. El ele verip, birlikte yükümüzü hafifleteceğiz” dedi.



Karaoğlu, Melikgazi’de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren vatandaşları da ziyaret etti. Karaoğlu, buradaki gözlemlerine dair, “Derme çatma yapılarda insanlar hayatta kalmak için mücadele ediyor. Onların güzel yüreklerine misafir olduk, dertlerini dinledik. İnşallah mutlu insanlar hedefimize bu vatandaşlarımız da dahil olacak ve iş başına geldiğimizde onlar da hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşacak” ifadelerini kullandı.



Karaoğlu, son olarak Sivaslı Dernekler Platformuna iade-i ziyarette bulundu. Karaoğlu, ziyarete dair, “Ziyaretimiz de yine güler yüzleri ile bizleri ağırlayan değerli Başkanımız Mehmet Birel’e ve tüm üyelere, Sivaslı dostlara teşekkür ediyorum. Toplantımıza katılan gençlerimize de teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de STK’larımızla fikir alışverişlerimiz sürecek. Her zaman ortak aklı kullanacağız. Kent Meclislerimiz de fikirlerini dinleyip, sorunlara birlikte çözüm üreteceğiz, başaracağız” diye konuştu.


 

İHA

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