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Karaoğlu: “Halk değişim istiyor”

Millet İttifakı’nın CHP’li Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, Ak Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı’na yaptığı ziyarette, “Yaptığımız ziyaretlerde görüyoruz ki halkımız değişim istiyor ve biz kazanacağız” dedi.

Karaoğlu: “Halk değişim istiyor”

CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, Ak Parti Melikgazi İlçe Teşkilatına iade-i ziyarette bulundu. Dr. Karaoğlu’nu ziyarette CHP ve İyi Partililer yalnız bırakmadı.
Dr. Karaoğlu ve beraberindekiler, Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu tarafından karşılandı.

Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nezaket içiresinde bir seçim sürecini geride bırakmak istediklerini belirtti.
Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu ise, İzmir’de CHP’nin yıkılmaz bir güce sahip olduğuna dikkat çekerek Dr. Sema Karaoğlu’na başarı dileğinde bulundu.
Ziyarette konuşan CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, “Her şeyden önce şehrimizi için mücadele eden tüm adaylarımıza başarılar dilerim. En yakın rakibim Mustafa Palancıoğlu’na da başarılar dilerim. Ancak yaptığımız ziyaretler, görüşmeler ve sohbetlerden anlıyoruz ki halkımız gerçekten büyük bir değişim istiyor. Halkın bizlere olan teveccühleriyle sizlerde karşılaşıyorsunuzdur. Kazanacağımızdan bizim kuşkumuz yok. Biz kazandığımız zaman nasıl bir belediyecilik yapacağımızı açıkladığımız projelerimizle kamuoyuna anlattık. İçinde bulunduğumuz süreç bir hizmet yarışı süreci. Biz bu hizmete talibiz. Halkımızın çok daha iyi hizmet alabilmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Şehrimizi seviyoruz, ilçemizi seviyoruz. Şehrimizi ve ilçemizi halkımızla ve hizmetlerimizle kalkındıracağız” ifadelerini kullandı. 

Kurumsal

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