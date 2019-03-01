Karaoğlu: “Koltuktan olma korkusu vardır”

CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yöneticilerinin “Ülkede beka sorunu var!” sözlerine tepki gösterdi. Dr. Karaoğlu, seçim öncesi milliyetçi söylemlerde çare arayarak vatandaştan oy alabilmek için kullanılan bir söz olduğunu savundu.



AKP ile MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi gibi daha önce başbakanlık ve bakanlık yapmış kişilerin de beka sorunu olmadığını söylediklerini hatırlatan Dr. Karaoğlu, “Beka dediğimiz şey yüz yıllardır bizim devletimizin sorunu olmuş. Yalnızca bizim değil, bizim gibi az gelişmiş birçok ülkenin de sorunu olmuş. Ancak yıl olmuş 2019 ve biz hala beka sorunu olduğundan söz ediyoruz ve son 17 yıldır yönettiğimiz halkın karşısına sürekli ‘Beka sorunu’ diyerek çıkıp oy istiyoruz! Bu anlaşılmaz bir şey. Neden? Bir taraftan ülkemizin son 17 yılda her alanda çığır açtığını söyleyeceksiniz, bir taraftan yerli ve milli sermayeden bahsedeceksiniz! Bir taraftan da ‘Beka sorunu’ diyeceksiniz! Beka, ölümsüzlük, ölmezlik, kalıcılık anlamına gelir. Son 17 yılın iktidarı olan AKP ‘Beka sorunu’ derken aslında ülkenin bekasını değil, kendi bekasını düşündüğü ortadadır. Ülkenin bekasını düşünen bir zihniyet yönettiği ülkesindeki insanları sorunlarla baş başa bırakır mı? Hadi bıraktı diyelim, sorunları çözmek için elini taşın altına koymaz mı? Koymuyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkede ne istedi de yapamadı? Hiçbir şey. Demek ki istese bu ülkenin vatandaşlarını öncelikli olarak yaşadıkları sorundan da kurtarabilir ama yapmıyor. Çünkü kendi partisinin güç kaybedeceğini, elinde bulunan belediyeleri kaybedeceğini biliyor. Sokaklarda neler yaşanıyor, insanlar evlerinde, işyerlerinde, hastanelerde, okullarda neler yaşıyor iktidarı ilgilendirmiyor! Ülkede bir domates, bir patates, bir kuru soğan bir ekmekten fazla fiyata gelmişse, ülkede olsa olsa ekonomik beka sorunu vardır. Ülkeyi yönetenlerin, sırf kendileri gibi düşünmüyor, kendileri gibi davranmıyor ve istedikleri kalıba girmiyor diye ülkenin yüzde 50'sini 'terörist' veya 'teröristle müttefik' gibi görmesi, gerçek bir beka sorunudur... Asıl sorun budur. 17 yıldır oturulan koltuğu kaybetme korkusudur beka sorunu. Halk artık beka sorunu vs. bunlara kanmıyor. Gerçeği görüyor. ‘Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.’ dedi, Mustafa Kemal Atatürk. Biz cumhuriyet değerlerine sahip çıktığımız sürece, güçlü demokrasiyi sağladığımız sürece, gerçek beka sorunumuz olmayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.



