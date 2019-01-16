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Karaoğlu'nun Ziyaretleri Sürüyor

CHP Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu, Eskişehir Bağlarında çat kapı ziyaretler yaptı ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Karaoğlu'nun Ziyaretleri Sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu, STK ziyaretlerinin yanı sıra mahalle ziyaretlerini de sürdürüyor. Eskişehir Bağlarında ev ziyaretleri gerçekleştiren Karaoğlu, vatandaşlarla sohbet etti, dert dinledi ve projelerini anlattı. Çat kapı ziyaretler yapan Karaoğlu, kapısını çaldığı ev sahiplerine “Tanrı misafiri kabul eder misiniz?” dedi. Yediden yetmişe herkesle sohbet eden Karaoğlu’na yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, samimiyetinden dolayı da teşekkür etti. Kendilerini dinleyen, yüz yüze iletişim kuran Karaoğlu’nun sürpriz ziyaretinden memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, aynı zamanda taleplerini de iletti. Kucaklaşmaya, buluşmaya devam edeceğiz. Büyük makam odalarına değil, sevgi dolu yüreklere, insanlığın var olduğu vicdanlara talibiz” dedi.

İHA

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