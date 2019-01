Karaoğlu Projelerini Açıkladı

CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Karaoğlu’nun kahvaltılı basın toplantısına, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İl Başkanı Ümit Özer, il eski başkanlarından Feyzullah Keskin ve Ayhan Gülsoy, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve çok sayıda basın mensubu katıldı.



Açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri’de İYİ Parti ile işbirliği içerisinde 31 Mart Yerel Seçimlerine gittiklerini, bu bağlamda Melikgazi İlçe Örgütü, İl Örgütü ve milletvekili Arık ile yapılan istişareler sonucunda, İYİ Parti’nin de ortak adayı olacak biçimde Melikgazi ilçesinde Sema Karaoğlu ile yola devam etme kararı aldıklarını söyledi.







“Melikgazi’yi ilk 10 belediye arasına taşıyacağız”

Ardından projelerini açıklayan Karaoğlu, kimseyi ötekileştirmeden her mahalleye eşit hizmet götürecekleri bir belediyecilik anlayışını benimseyeceklerini ifade etti. Hedeflerinin İnsani Gelişmişlik İndeksi’ne uygun olacak biçimde Melikgazi’yi ilk 10 belediye arasına taşımak olduğunu dile getiren Karaoğlu, projelerine dair şunları söyledi:



“Kent Konseylerini aktif hale getireceğiz”

“İnsani Gelişmişlik İndeksini sağlamak için 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 76’ncı Maddesi Kent Konseylerini aktif hale getireceğiz. Bunlar zaten yazılı olarak var. Bunları aktifleştireceğiz, Kent Konseyleri belediyelerin olmazsa olmazı. Stratejik planlarımızı yapmadan önce Kent Konseylerinin görüşlerine başvuracağız. Kent Konseyleri Valilik başkanlığında, bölgedeki odalar ve STK’lar katılımı ile toplanır. Bizler belediye olarak hepsini tek tek davet edeceğiz; basınımızın, baronun, sendikanın temsilcileri Kent Konseyinde olacak. Onların fikirleri olmadan belediyecilik yapmak mümkün değil. Katılımcı demokrasiyi sağlamak zorundayız.”



Her mahalleye kreş, anaokulu, park

“Gözün Arkada Kalmasın Projesiyle kreşler ve anaokullarının sayısını artıracağız. Periferide ve kırsal kesimden dönen yerlerde de kreş ve anaokullarına ihtiyaç var. Oralarda anneler çalışmıyor diye anaokulu ya da kreş ihtiyacı yok değil. Ev eksenli çalışan kadınlarımız da çocuklarını kreşe bırakıp çalışmalarını sürdürmek istiyor. Çocuk parklarımızın büyük bir çoğunluğu yol kenarlarında bulunuyor. Bunları rehabilite edeceğiz ve güvenlik önlemlerini artıracağız. Sadece Melikgazi’nin göbeğinde değil, İldem’de, Eskişehirbağları’nda, Belsin’de de çocukların oynayabileceği parkları, anaokullarını ve kreş sayılarını artıracağız ve hepsi aynı nitelikte olacak.”







Yaşlılar için Mola Evleri

“Yaşlı kreşi diyebileceğimiz Mola Evleri projesiyle, dışarıya çıkmak isteyen yaşlılarımızın gün içinde zaman geçirebilecekleri, etrafında ve çevresinde yeşil alanı olan kompleksler oluşturacağız.”



Gençlerin projelerinin önü açılacak

“Sen Gençsin Geleceksin Projesi kapsamında geleceğimiz olan gençlerimiz için gençlik merkezleri kuracağız. Gençlik ya da sosyal yaşam merkezlerimiz var ama gençlerin projelerini değerlendirebilecekleri, projeleri için çalışma yapabilecekleri odalar tahsis edeceğiz. Gençlerimize robotik kodlama gibi çağın gerektirdiği eğitimleri vereceğiz ve arzu eden gençlerimize belediyemizin tesislerinde yarı zamanlı iş imkanı sunacağız.”



7/24 kütüphane sayısı artırılacak, legal olan her kitap kütüphanelere girecek

“Kütüphane sayıları artırılacak. Melikgazi’nin göbeğinde kütüphaneler var ama çevrede yeterli sayıda yok ve çoğu mesai saatinde kapatılıyor. Çocuk zaten akşam okuldan çıkıyor. Kütüphaneden gece yararlanacak. Dolayısıyla 7/24 kütüphane sayısının artırılması lazım. Kütüphanelerin kitap içeriğinin artırılması lazım; kütüphanelerde legal olan her kitabın bulunması lazım. Süreli yayın ve dergilerin bulunması lazım, internet imkanlarının sınırsız olması lazım.”



Gençler için festivaller düzenlenecek

“Gençler bahar şenlikleri, festivaller istiyorlar. Onlar için Beştepeler’de iki festival düzenleyeceğiz ve Sarımsaklı Barajı’nda çadırlarını kurup konaklayabilecekleri rock festivali düzenleyeceğiz. Kuracağımız Yaşam Merkezleri ile engelli engelsiz, periferide (çevredeki gelişmemiş yerleşim birimleri) olan olmayan tüm gençlerin spor yapabileceği alanlar oluşturacağız.” Sanat, kültür ve çevre çalışmalarına da destek vereceklerini belirten Karaoğlu, Melikgazi Senfoni Orkestrası ile bu çalışmaları taçlandıracaklarını kaydetti.







İldem’e hastane

Ekonomik projeler kapsamında üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte istihdam garantili meslek edindirme kursları açacaklarını kaydeden Karaoğlu, İldem’e 200-500 yataklı bir hastane yapacaklarını, periferideki sağlık ocakları ile semt polikliniklerinin sayılarını artıracaklarını belirtti.



Melikgazi Tarım Kalkınma Kooperatifi ile çiftçinin yüzü gülecek

Öte yandan kurulacak olan Melikgazi Tarım Kalkınma Kooperatifi ile çiftçinin pazar sorununa çözüm bulacaklarını kaydeden Karaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Melikgazi Tarım Kalkınma Kooperatifi kuracağız. Bu kooperatif için başvurumu dün yaptım. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ola her Melikgazili bu kooperatife üye olabilecek. Tarım ya da hayvancılık üretimi yapanlar buraya üye olacak, kooperatife ürününü satacak. Ben belediye olarak kooperatiften her şeyi alacağım. Hiç kimsenin ürün satmak gibi bir kaygısı olmayacak. Teknik detayları ve fizibiletsi hazır olan Melikgazi Çiftliği ile burası desteklenecek.



Tanzim satış mağazaları geri dönüyor

“Halkkart-halkmarket ve hal. Halkkart ile bu kooperatiflerden alınan halk marketlerde satılacak. Sosyal demokrat belediyelerin çoğunda 1980’lerden itibaren bulunan tanzim satış mağazalarında bu yapılıyordu. Halkkarta sahip olan her Melikgazi vatandaşı anlaşmalı kuruluşlardan yüzde 35’e kadar indirim alabilecek.”



Kayseri’ye ikinci hal projesi

“Kayseri’de yalnız Kuzey Çevre Yolu’nda bir hal var. Hal ile pazar fiyatları arasında da uçurum var. Yeni Hal Yasası çıkacak ama ne getireceğini bilmiyoruz. Biz, rekabet iyidir düşüncesiyle Güney Çevre Yoluna’da bir hal açacağız. Buraya az miktarda üretim yapan da satış yapabilecek.”









Kadının el emeği ziyan olmayacak

“Türkiye’de kadınların yüzde 50’si çalışmıyor. Bunların da birçoğu ev eksenli çalışıyor. Hanımeli Pazarları sosyal demokrat belediyelerin birçoğunda var. Biz bunu Kayseri’de de hayata geçireceğiz. Ama burada satış yapmanın tek şartı olacak, o da alıp satmak olmayacak ve kadın kendi ürettiğini satacak.”



Turizm faaliyetleri Erciyes’ten ibaret kalmayacak

“Erciyes Kış Turizmi dışında turizmle ilgili çok fazla faaliyet alanı yok. Ama aslında Kayseri zenginlikleriyle inanılmaz bir turizm kenti. Kültür Vadisi, Koramaz Vadisi gibi projelerle bu zenginlikleri gün yüzüne çıkaracağız.”



Katılımcıların sorularını yanıtlayan Karaoğlu’nun basın toplantısı toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.