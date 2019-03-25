Karaoğlu, sokak hayvanlarını unutmadı

Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ve Kayseri Bisikletliler Derneği tarafından sokak hayvanları için organize edilen, "Patiler için pedalla" etkinliğine eşi Dr. Sinan Karaoğlu ile birlikte katılan Dr. Sema Karaoğlu, sokak hayvanlarına dikkat çeken etkinliğin başlangıcını verdi. Yüzlerce bisikletlinin katıldığı etkinlikte Dr. Karaoğlu, sokak hayvanlarının aç kalmaması için önceden belirlenen beslenme noktalarına mama ve su bıraktı. Karaoğlu ayrıca, bisiklet yollarının eksikliğini acilen giderilmesini hatırlattı.







Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, Yıldırım Beyazıt mahallesindeki kahvehane toplantısına da katıldı. Burada halkın sorunlarını dinleyen Dr. Karaoğlu, güzel bir Melikgazi’de yaşama sözü verdi.







Avşar Elleri Derneği’nin açılış törenine de katılan Dr. Karaoğlu, Melikgazi’de yaşayan herkesin öz kültürünü unutmadan yaşayacaklarını ve hiçbir kültürel çatışma yaşanmayacağını söyledi.

Doğayı ve doğal yaşamayı çok sevdiğini belirten Dr. Sema Karaoğlu, “Hava koşullarına göre işime bisikletle gidip geliyorum. Çünkü araçlardan sızan egzoz gazının hem doğaya, hem de tüm canlılara verdiği zararı azaltmak zorundayız. Yapılan bu etkinliğin öneminin çok iyi büyük olduğunun farkındayım. Bu etkinliği düzenleyen KAYHAKDER ve Kayseri Bisikletliler Derneği’nin Başkanı, Yönetimi, gönüllüleri ve tüm katılımcılara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Doğayı sevmek ve korumak zorundayız. Doğadaki tüm canlılara sahip çıkmak zorundayız. Biz insanlar doğanın bir parçası olarak seçim gibi, bir yöneticiyi seçmek gibi telaşlarla değil, doğayı öncelik alan telaşlara kapılmalıyız. Örneğin sokakta yaşayan bir hayvanın özellikle kar yağdığında ne yiyip içtiğini bilmiyoruz! Sokağımızda gördüğümüz hayvandan rahatsızlık duyuyoruz! Sokakta yaşayan hayvan insana zaten alışmış demektir. Çünkü sokakta yalnız değiliz. Sokakta insan, kedi ve köpek birde ağaçları buluruz. Başka canlıya rastlayamayız. Melikgazi’yi doğada ve yaşamda her şeyin farkında olacak bir ilçeye dönüştüreceğiz. Yemek atıklarını bırakmak için sokaklarda uygun noktalar belirleyeceğiz ve halkımızın yemeklerini çöpe değil, sokaktaki diğer dostlarımızla paylaşmalarını sağlayacağız. Sokaktaki dostumuz olan hayvanları aşılayacağız ve birlikte yaşayacağız” diye konuştu.





