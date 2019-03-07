Karaoğlu’ndan Tapu Sözü

CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, kamuoyunda ‘Cennet Mahallesi’ olarak bilinen Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan vatandaşları ziyaret etti.



Davul zurna eşliğinde halaylarla karşılanan Dr. Sema Karaoğlu’na ilgi yoğundu. Açlık ve sefalete teslim olmuş mahalle halkı, sık sık Dr. Sema Karaoğlu lehine sloganlar atarak, yaşadıkları durumdan kurtulmak istediklerini söylediler.

Oturdukları evlerde Ak Parti’ye oy verme şartıyla oturduklarını öne süren mahalle halkı, mahalleye belediye hizmeti verilmediğini hatırlatarak, “Bakın Dr. Hanım etrafınıza iyi bakın. Her yer çöp yığını, belediye buraya hiç gelmez ama her seçim döneminde buraya gelip bizlerden oy ister ve giderler. Sonra da bir daha mahallemize hiç uğramazlar” dedi.



Mahalle halkının yaşam koşullarının vicdanları sızlattığına dikkat çeken CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, “Buradaki insanların en çok istediği şey bize insan gibi davranılsın! Biz insanız. Gerçekten içim acıdı. Vicdanları kanatan, vicdanları ağlatan durumdalar. Sanki gittiğiniz yer Melikgazi değil de, Afrika’da bir yer gibi! İçeriye girdim, içeriler yani evler çok kötü. Neden Afrika dedim? Daha önce Afrika’ya gitmiştim, Afrika’daki çocukların hepsinin yüzleri yara bere içindedir. Çünkü su olmadığı için, bakımsız ve temizlik olmadığı için yara olur. Bahçelievler Mahallesi’ndeki çocukların hepsinin yüzleri de yara bere içindeydi! Ben Dermatoloğum, B vitamini eksikliğinden ağız köşelerinde yaralar, temizlik olmadığından, beslenme şartları iyi olmadığından bir sürü yara, bere, kabuk, burun akıntısı gibi sorunlarla boğuşmak zorunda kalıyor bu insanlar! Burası gerçekten içler acısıydı! Kadınların hepsi yakama yapıştı, ‘Bize iş ver’ diyorlar. Erkekler zaten işsiz, kadınlar iş istiyorlar. Çünkü eşlerinin işsizlikten suça bulaştıklarını söylüyor! Aç olan insan ne yapacak? O kadar çok cezaevine giren-çıkan, kocası yanında olmayan, aç kalan insanlarla dolu burası. Bir eve girdim, gerçekten yüreğim sızladı! Hiç camı yoktu evin! Evlerin tapuları yok, belediyelerin binaları. Ben onlara söz verdim. Kesinlikle tapularını vereceğim. Uygun ödeme şartlarıyla tapularını vereceğim, oylarına da ipotek koyamayacağım. İstedikleri partiye oylarını verebilirler” şeklinde konuştu.

