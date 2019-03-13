Karaoğlu’nun pankartına sabotaj

Cumhur İttifakı adayları ile eşit şartlarda seçim kampanyası yürütemediklerini her fırsatta dile getiren Dr. Sema Karaoğlu, bir ay önce seyir halindeyken bir otomobilin önüne manevrası sonrası kaza yapmanın şokunu yaşamıştı. Dr. Karaoğlu, Belsin ve Organize Sanayi Bölgesi dağ yolundaki billboardlarda afişlerinin sökülmesiyle ikinci şok yaşarken, Yoğunburç’ta bulunan bir binadaki dev pankartın gece yarısı yerinden indirildiğini öğrendi.



Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede pankartın sabotaj amaçlı kesildiği anlaşıldı. Konuya ilişkin tepkisini dile getiren Dr. Sema Karaoğlu, “Seyir halindeyken bir otomobilin önümüze manevra yapması sonucu kaza yaptık. Kimseye duyurmadık çok şükür ufak tefek sorunlar ve ciddi bir maddi hasarla kapattık, üzerine düşmedik. Bu kez afişlerimizi billboardlardan söktüler! Yine fazla sesimizi çıkarmadık. Ancak bir binada asılı dev pankartın yerinden kesildiğini öğrenince, ne diyeyim bilemiyorum artık. Durumu Emniyete bildirdim. Polis ekipleri yapmış oldukları incelemede olayın sabotaj olduğunu saptadı. Şimdi soruyorum sizlere, eşit şartlarda mücadele etmediğiniz ve kadın diyerek çok önemsemediğiniz bir adayın 3-5 noktadaki seçim materyallerin indirerek, Melikgaziliyi yıpratacağınızı mı sanıyorsunuz? Ben de, Melikgazi seçmeni de yılmayacağız, yıpranmayacağız. Arkamda bize umut bağlamış ve inanmış Melikgazi’nin onurlu halkının desteği var. Halkın desteğini arkamda görenler hiç karşımıza çıkma cesareti dahi gösteremeyip afişlerimize, pankartlarımıza saldırıyorlar! Aslında bize değil, umut bağlayan Melikgazi seçmenine saldırıyorlar. Bunu yapanlar, o kadar korkak ki gece yarıları sokağa çıkıp süreci sabote ediyorlar. Karşılarında kendi imkanlarıyla ve yanındaki partili gönüllü inanmış insanlarla seçim kampanyası yürüten bir kadın aday var. Korkuyorsunuz, biz sevgiyle herkesi kucaklayarak, kimseyi ötekileştirmeden, korkmadan kazanacağız” açıklamalarında bulundu.



