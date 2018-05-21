KARAR GÜNÜ

MHP dışındaki (daha önce açıklamıştı) partilerin açıklayacağı listelerde, eskiye oranla gençlere ve kadın adaylara daha fazla oranda ve seçilecek sıralarda yer verilmesi bekleniyor. Kayseri’de özellikle Ak Parti’deki önemli isimlerin yeniden listede yer alıp almayacağı merak ediyor.21 Mayıs: Siyasi parti genel merkezleri seçime katılacakları seçim çevrelerine ait listeleri en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ye verecek.22 Mayıs: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek.25 Mayıs: Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamalarının son günü.26 Mayıs: Milletvekili geçici aday listeleri YSK'ce Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.27 Mayıs: Geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak.30 Mayıs: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.7 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.8 Haziran: İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek14 Haziran: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.17 Haziran:. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak.19 Haziran: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.23 Haziran: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.24 Haziran: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. (saat 23.59)