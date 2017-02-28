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KARARGAH O MANŞETTEN RAHATSIZ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Karargah Rahatsız, Karargah'ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Rahatsızlık gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

KARARGAH O MANŞETTEN RAHATSIZ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "(Karargah Rahatsız, Karargah'ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Rahatsızlık) gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır. Sorulan sorulara özetle, 'Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği' ifade edilmiştir. Kararlılık ve azimle terörle mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekatı’nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde bu tür iddia ve iftiralarla gündemi bulandırma çabalarını esefle karşılıyoruz. Bu açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır. Cevap verilen eleştirilerin muhatapları bellidir" ifadelerine yer verildi.

Maksatlı ve mesnetsiz eleştiriler

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda, sürekli olarak Genelkurmay Başkanı’nın şahsı üzerinden yapılan mesnetsiz ve maksatlı eleştirilerle Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmaya, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için yapılan mücadelenin gölgelenmeye çalışıldığını üzüntüyle müşahede etmekteyiz." ifadeleri yer aldı.

AA

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