Karatepe ''Cumhurbaşkanlığı Modeli”ni anlatacak

Prof. Dr. Karatepe Tüketiciler Birliği Genel Merkezi’nin davetlisi olarak 24 Aralık cumartesi günü saat 14.00’da Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi’nde ''Yeni Cumhurbaşkanlığı Modeli Ne Getiriyor?'' konulu bir konferans verecek. Karatepe ayrıca kendisine yöneltilen soruları da cevaplandıracak.

Şükrü Karatepe kimdir?

1949'da Kayseri-Erkilet'te doğdu. 1968'de Kayseri Lisesi'nden, 1973'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde mezun olduktan sonra, bir süre avukatlık ve iş müfettişliği görevlerinde bulundu. Daha sonra Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde asistanlığına başlayıp, 1983 yılında siyaset bilimi doktoru ve 1989 yılında da aynı üniversitede Anayasa doçenti oldu. 1994'e kadar Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde kamu yönetimi bölümü başkanlığı görevini yürüttü.

Karatepe, 27 Mart 1994 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Refah Partisi listesinden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 24 Nisan 1998’e kadar bu görevini yürüttü.

1 Şubat 2016’dan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanlığına seçilen Karatepe, evli ve üç kız evlat babasıdır. Karatepe’nin çok sayıda kitabı mevcuttur.

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