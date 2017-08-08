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Karayel, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı

AK Parti MKYK üyesi ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Karayel, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı
AK Parti MKYK üyesi ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluruyla Dış İlişkiler Başkanı İstanbul Milletvekili Mehdi Eker’in yardımcısı olarak atandı.
Karayel ile birlikte Hatay milletvekili Fevzi Şanverdi, MYKY üyesi Asuman Erdoğan, Antalya milletvekili Sena Nur Çelik, 22.dönem Batman,  23 ve 24 dönem Siirt milletvekili Arif Demirkıran, 23 ve 24. Dönem Erzurum milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık ve İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge Ak Parti Dış İşler Başkan Yardımcılığına getirilen diğer isimler oldu.
Kayseri Gündem
 
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