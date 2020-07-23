Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karayel yeniden AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı seçildi

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı olarak yeniden seçildi.

Karayel yeniden AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı seçildi

25 üyeden oluşan, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divan Seçimi üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, oy birliği ile yeniden Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı olarak tekrar seçildi. Başkan yardımcılıklarına ise CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin seçildi.
 
Karma Parlamento Komisyonu nedir?
KPK; Ortaklık Anlaşmasının uygulanması çerçevesinde danışma ve denetim görevini yerine getirir. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığının ve Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi’nin kendisine sunduğu yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve Türkiye-Avrupa Birliği ortaklığına ilişkin konularda tavsiyelerde bulunmaktır. Ayrıca Avrupa Parlamentosu ve TBMM tarafından iletilecek gündem maddelerini görüşmeye tam yetkilidir. TBMM’ye ve Avrupa Parlamentosuna tavsiye kararlarını iletir. KPK, Türkiye-AB ilişkilerini hızlandırmak, katkı sağlamak ve motivasyon getirmek amacıyla sorunlara çözüm bulmak için kurulmuş çok önemli bir KOMİSYONDUR. Karma Parlamento Komisyonu aynı zamanda Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği sivil toplum örgütleri temsilcilerini bir araya getiren toplantılara başkanlık eder.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah KarayelAvrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonuİsmail Emrah Karayel
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.